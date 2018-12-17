أول تعليق من نجم الإسماعيلي على انضمامه للأهلي

أكد باهر المحمدي نجم النادي الاسماعيلي، لأنه مستمر مع الدراويش حتى نهاية الموسم الجاري.

وقال المحمدي في تصريحاته لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد": "لم أتحدث فى الاعلام بشان رحيلي، فقط جلست مع رئيس النادي وأكدت له أن محمد صلاح رفع سقف لاعبي المنتخب المصري.

وأردف المحمدي: "أتمنى بعد انضمامي للمنتخب أن أخر للاحتراف، رئيس الاسماعيلي ليس لديه اي مشكلة، ولكن قال لي انني مازلت لم أفعل شيئا للفريق.. مستمر مع الدراويش، وأملك عروض من بلجيكا وانجلترا، ولا أود التعليق على مفاوضات الأهلي".





ميدو يرفض انضمام محمد عواد للأهلي





بينما تحدث أحمد حسام ميدو المستشار الفني لنادي الوحدة السعودي عن موقف محمد عواد حارس مرمى الفريق خلال انتقالات يناير المقبلة.

وواصل ميدو: "عواد من أفضل الحراس في الدوري السعودي.. لا توجد أي نية للتفريط في خدمات محمد عواد وسنتفاوض مع الإسماعيلي لضمه بشكل نهائي.. المباريات المقبلة سيظهر محمد عواد بشكل أفضل مع الوحدة".

وشدد ميدو أن الدولة ظلمت الزمالك في أوقات كثير، وكانت تقبل ‏حل مجلس الإدارة بسهولة وهو ما وصفها بالـ"الكارثة".‏

وقال ميدو خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد ‏‏: "الدولة كانت تقبل بسهولة حل مجلس الإدارة في الزمالك، لكن في الأهلي كان هناك تكاتف ‏عندما يقال إن المجلس سيحل".‏

وأكمل ميدو: "أتمنى أن الزمالك يصل لهذا الأمر داخل الفريق، ولا يوجد رئيس إلا بالانتخابات".‏

وتحدث أحمد حسام ميدو مدرب الزمالك السابق عن تجربته التدريبية الاولى مع النادي الأبيض تحت رئاسة كمال درويش.

وأردف ميدو في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد "كمال درويش رئيس النادي الأسبق أصر على وجود الثنائي عبد الرحيم محمد وأحمد عبد الحليم في الجهاز الفني من أجل مساندتي".

وأضاف ميدو: "لن أنسى لعبد الرحيم محمد موافقته على أن يكون مساعدا لي في الجهاز الفني رغم أنه كان مدربي عندما كان عمري 13 عامًا.. الثنائي كان دائما ما ينصحني للقرارات الفنية، ولكن لو انا معنديش الثقة في نفسي مش هكون كويس، ودي موهبة من عند ربنا".

وأشاد ميدو بفريق الوحدة السعودي مشيرا إلى أنه فريق جيد ولكن يلازمه سوء التوفيق.

وقال ميدو: "الوحدة أحد الاندية الصاعدة، ويقدم موسم متميز ولكنه يعاني من سوء الحظ ولولا سوء الحظ لاختلف ترتيب الفريق، تشجعت على قبول المهمه بعد حديثي مع رئيس النادي

وتابع ميدو: "أقنعوني أن أتولى المسئولية الفنية بشكل موقت، وقبلت ذلك لثقتي فى الفريق والمجموعة المتواجدة.. مع بعض التنظيم نستطيع أن نعيد الفريق للنتائج الإيجابية مرة أخرى.. لن أستمر كمدير فني، سوف أتولى المسؤولية الفنية حتى يتم التعاقد مع مدرب جديد، من الممكن ان تكون هذه المدة يوم أو اسبوع او شهر، لا أعلم".

وأكد ميدو أنه لم يتمالك أعصابه بعض تعرضه لأول خسارة كمدرب مع ناديه الأبيض.

وواصل ميدو: "أول مباراة خسرتها مع نادي الزمالك كانت خارج ملعبنا أمام المصري في ملعب السويس وأثناء عودتي بعد المباراة بكيت بسبب الخسارة ولم أتحمل ما حدث، تحدث معي كمال درويش وأكد مساندته لي هو ومجلس الادارة.. رحيلي عن نادي الزمالك أثناء تدريب الفريق في الولاية الاولى لم يكن قراري".

وأوضح ميدو أنه لا يخشى قيادة فريق الوحدة السعودي قبل 48 ساعة فقط من مباراة هامة قائلًا: "توليت تدريب الزمالك في أول ولاية قبل 48 ساعة من مباراة المنيا بالدوري.. وتوليت مسئولية تدريب الإسماعيلي قبل مواجهة الرجاء بالكأس بثلاثة أيام فقط، وفزنا بهذه المباراة.. الآن ليس بجديد علي أن اتولى مسئولية تدريب فريق الوحدة السعودي قبل يومين فقط من مباراة هامة.