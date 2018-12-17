ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

هزاع: توقعات بوصول عدد السياح لـ10 مليون هذا العام

الإثنين 17/ديسمبر/2018 - 03:45 ص
هزاع: توقعات بوصول عدد السياح لـ10 مليون هذا العام
حسام هزاع
طباعة
Advertisements
كساب أحمد
 
Advertisements
قال حسام هزاع، عضو الاتحاد العام لغرف شركات السياحة، إن الغردقة وشرم الشيخ ومدن البحر الأحمر بشكل عام تتميز بمقومات سياحية طبيعية مثل مراكز الغطس، ومعظم سياح الدول الأوربية تأتي إلى هذه المدن في الشتاء.

وأضاف "هزاع"، خلال حواره مع الفضائية "المصرية"، مساء الأحد، أن جزء كبير من العمالة في القطاع السياحي ترك العمل في هذا القطاع بعد 25 يناير، لافتًا إلى أن غرفة قطاع السياحة عملت على إعادة هذه الخبرات مرة أخرى، وتدريب عمالة جديدة.

ولفت إلى أن إيرادات القطاع السياحي ارتفعت لـ 4.7 مليار دولار في أول 6 أشهر من هذا العام، وهذا أمر جيد للغاية، لافتًا إلى أن نمو القطاع السياحي في 2017 كان أكبر معدل للنمو السياحي في العالم، وهذا بسبب الاستقرار السياسي، والعلاقات الجدية لمصر مع مختلف دول العالم.

وأشار إلى أن تعويم الجنة انعكس بشكل إيجابي على السياحة، بسبب أن أسعار الفندقة والسياحة في مصر أصبحت رخيصة بالمقارنة بأي دولة في العالم، ومن المتوقع أن يصل عدد السياح هذا العام 10 مليون سائح.




المزيد عن: مصر سياحة حسام هزاع توك شو اخبار مصر
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
‎Elfagr Sport - الفجر الرياضي‎
استطلاع رأي
هل تتوقع سيطرة الحكومة على الأسعار في الأيام المقبلة؟
تصويت
الأكثر قراءة
Advertisements
مباريات اليوم
الدوري الإسباني
ديبورتيفو ألافيس
-
x
22:00
-
أتلتيك بيلباو
الدوري الإيطالي
أتلانتا
-
x
21:30
-
لاتسيو
الدوري المصري الممتاز
الأهلي
-
x
19:00
-
النجوم
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
أحد
-
x
17:20
-
القادسية