هزاع: توقعات بوصول عدد السياح لـ10 مليون هذا العام

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قال حسام هزاع، عضو الاتحاد العام لغرف شركات السياحة، إن الغردقة وشرم الشيخ ومدن البحر الأحمر بشكل عام تتميز بمقومات سياحية طبيعية مثل مراكز الغطس، ومعظم سياح الدول الأوربية تأتي إلى هذه المدن في الشتاء.



وأضاف "هزاع"، خلال حواره مع الفضائية "المصرية"، مساء الأحد، أن جزء كبير من العمالة في القطاع السياحي ترك العمل في هذا القطاع بعد 25 يناير، لافتًا إلى أن غرفة قطاع السياحة عملت على إعادة هذه الخبرات مرة أخرى، وتدريب عمالة جديدة.



ولفت إلى أن إيرادات القطاع السياحي ارتفعت لـ 4.7 مليار دولار في أول 6 أشهر من هذا العام، وهذا أمر جيد للغاية، لافتًا إلى أن نمو القطاع السياحي في 2017 كان أكبر معدل للنمو السياحي في العالم، وهذا بسبب الاستقرار السياسي، والعلاقات الجدية لمصر مع مختلف دول العالم.



وأشار إلى أن تعويم الجنة انعكس بشكل إيجابي على السياحة، بسبب أن أسعار الفندقة والسياحة في مصر أصبحت رخيصة بالمقارنة بأي دولة في العالم، ومن المتوقع أن يصل عدد السياح هذا العام 10 مليون سائح.









