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إنقاذ 66 رهينة من أيدي عصابات الإتجار بالبشر بوادي هور

الإثنين 17/ديسمبر/2018 - 12:46 ص
إنقاذ 66 رهينة من أيدي عصابات الإتجار بالبشر بوادي هور
شرطة سودانية
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نقل موقع باج نيوز الإخباري، عن مصادر أمنية مطلعة قولها، إن جهاز الأمن والمخابرات بالتنسيق مع هيئة الاستخبارات وقوات الشرطة، من تحرير (٢٣٧) رهينة من قبضة عصابات الإتجار بالبشر، خلال الفترة من شهر أبريل وحتى ديسمبر الجاري.

وبحسب مصادر باج نيوز، فإن قوة من جهاز الأمن وهيئة الاستخبارات والأمن، تمكنت من تحرير (66) رهينة بمنطقة وادي هور بشمال دارفور، من بينهم (7) أطفال و(8) نساء من جنسيات مختلفة كانوا في طريقهم إلي ليبيا خلال شهر أبريل الماضي، وفُتح كذلك في مواجتهم بلاغ بموجب قانون مكافحة الإتجار بالبشر لسنة ٢٠١٤".

وأكد المصادر، التحفظ على الضحايا والمتهمين وفتح بلاغات في مواجهتهم تحت قانون مكافحة الإتجار بالبشر لسنة (٢٠١٤م).
المزيد عن: ليبيا جهاز الامن والمخابرانت الوطني تهريب تجار البشر السودان
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