أبرز أخبار التوك شو يوم الأحد 16-12-2018
الإثنين 17/ديسمبر/2018 - 01:08 ص
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رقية جمال - هدى عبدالرازق - كساب أحمد - داليا الحسين - نعيم يوسف
تناولت برامج "التوك شو" مساء الأحد، العديد من الموضوعات تضمنت تصريحات ومداخلات هاتفية، وإليكم أبرزها.
سور الأزبكية يثير أزمة قبل معرض الكتاب.. وهيثم الحاج يرد
قال حربي محسب، أحد أقدم بائعي الكتب في سور الأزبكية، إن تخفيض عدد المشاركين من مكتبات سور الأزبكية في معرض الكتاب إلى 33 مكتبة فقط، يعد مؤامرة على سور الأزبكية، مضيفًا: "إحنا بنستنى معرض الكتاب من السنة للسنة عشان نعيش".
أحمد موسى: "الإخوان مع تركيا بيدعوا لدين جديد ليس له علاقة بالإسلام"
انتقد الإعلامي أحمد موسى، تصريحات ياسين أقطاي مستشار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي أكد أنه ليس لديه مشكلة بخصوص الزنا أو شرب الخمر ولن يتم أخذ قرار بمنع هذا الأمر في بلاده، معلقًا: "الإخوان مع تركيا بيدعوا إلى دين جديد ليس له علاقة بالإسلام والقرآن الكريم".
ضيف النجار: تشريعات الشهر العقاري منذ الأربعينيات ولا تواكب العصر
قال الدكتور ضيف النجار، رئيس نادى مستشاري الشهر العقاري، أن تشريعات الشهر العقاري منذ الأربعينات، ولذلك لا تستطيع مواكبة العصر.
أديب محذرًا المصريين: "خدوا بالكم من أي حد شكله مريب"
ووجه "أديب"، رسالة إلى المصريين: "خدوا بالكم من الشوارع، وخدوا بالكم من أي حد شكله مريب.. اليومين الجايين يومين داعش اللي بتستهدف فيهم مصر".
"زراعة البرلمان": أسعار البطاطس سترتفع بشكل مبالغ فيه.. لهذا السبب
قال النائب مجدي مالك، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، إن عدم التنسيق بين وزارة الزراعة والتجار سيؤدي إلى ارتفاع أسعار البطاطس العام المقبل، بشكل مبالغ فيه عن الدول المجاورة.
"نحمده": "مانصحش أي ست تشتغل.. هتتعب كتير وزوجها هيرمي عليها الليلة بحالها"
وأكدت "نحمده"، أن الست المصرية لم تخلق للعمل والبهدلة في الشارع، مناشدة كل رجل مصري أن يعمل من أجل أسرته، معقبة: "مانصحش أي ست تشتغل هتتعب كتير وزوجها هيرمي عليها الليلة بحالها".
والدة أصغر عريس: "ابني بيشتغل ودخل أكتر من جمعية.. وأبوه ساعده في الخطوبة"
وأشارت "أم فارس" إلى أن نجلها لديه فكرة خطوبة "ندى" منذ أكثر من سنة، وقام بالاستعداد لهذا الأمر من خلال الدخول في أكثر من "جمعية"، ووالده قام بمساعدته ماديًا في إقامة حفل الخطوبة وشراء الشبكة.
"الرئاسة": المسح الطبي الشامل لم يحدث في تاريخ الطب
قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن مصر تقوم بتنفيذ مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لأكبر مسح طبي في العالم خاص بنحو 50 مليون مواطن، وهذا لم يحدث في تاريخ الطب.
تناولت برامج "التوك شو" مساء الأحد، العديد من الموضوعات تضمنت تصريحات ومداخلات هاتفية، وإليكم أبرزها.
سور الأزبكية يثير أزمة قبل معرض الكتاب.. وهيثم الحاج يرد
قال حربي محسب، أحد أقدم بائعي الكتب في سور الأزبكية، إن تخفيض عدد المشاركين من مكتبات سور الأزبكية في معرض الكتاب إلى 33 مكتبة فقط، يعد مؤامرة على سور الأزبكية، مضيفًا: "إحنا بنستنى معرض الكتاب من السنة للسنة عشان نعيش".
أحمد موسى: "الإخوان مع تركيا بيدعوا لدين جديد ليس له علاقة بالإسلام"
انتقد الإعلامي أحمد موسى، تصريحات ياسين أقطاي مستشار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي أكد أنه ليس لديه مشكلة بخصوص الزنا أو شرب الخمر ولن يتم أخذ قرار بمنع هذا الأمر في بلاده، معلقًا: "الإخوان مع تركيا بيدعوا إلى دين جديد ليس له علاقة بالإسلام والقرآن الكريم".
ضيف النجار: تشريعات الشهر العقاري منذ الأربعينيات ولا تواكب العصر
قال الدكتور ضيف النجار، رئيس نادى مستشاري الشهر العقاري، أن تشريعات الشهر العقاري منذ الأربعينات، ولذلك لا تستطيع مواكبة العصر.
أديب محذرًا المصريين: "خدوا بالكم من أي حد شكله مريب"
ووجه "أديب"، رسالة إلى المصريين: "خدوا بالكم من الشوارع، وخدوا بالكم من أي حد شكله مريب.. اليومين الجايين يومين داعش اللي بتستهدف فيهم مصر".
"زراعة البرلمان": أسعار البطاطس سترتفع بشكل مبالغ فيه.. لهذا السبب
قال النائب مجدي مالك، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، إن عدم التنسيق بين وزارة الزراعة والتجار سيؤدي إلى ارتفاع أسعار البطاطس العام المقبل، بشكل مبالغ فيه عن الدول المجاورة.
"نحمده": "مانصحش أي ست تشتغل.. هتتعب كتير وزوجها هيرمي عليها الليلة بحالها"
وأكدت "نحمده"، أن الست المصرية لم تخلق للعمل والبهدلة في الشارع، مناشدة كل رجل مصري أن يعمل من أجل أسرته، معقبة: "مانصحش أي ست تشتغل هتتعب كتير وزوجها هيرمي عليها الليلة بحالها".
والدة أصغر عريس: "ابني بيشتغل ودخل أكتر من جمعية.. وأبوه ساعده في الخطوبة"
وأشارت "أم فارس" إلى أن نجلها لديه فكرة خطوبة "ندى" منذ أكثر من سنة، وقام بالاستعداد لهذا الأمر من خلال الدخول في أكثر من "جمعية"، ووالده قام بمساعدته ماديًا في إقامة حفل الخطوبة وشراء الشبكة.
"الرئاسة": المسح الطبي الشامل لم يحدث في تاريخ الطب
قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن مصر تقوم بتنفيذ مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لأكبر مسح طبي في العالم خاص بنحو 50 مليون مواطن، وهذا لم يحدث في تاريخ الطب.
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