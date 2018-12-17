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مدير مستشفيات جامعة القاهرة: "أبوالريش" تستقبل يوميًا 3 آلاف طفل

الإثنين 17/ديسمبر/2018 - 03:17 ص
مدير مستشفيات جامعة القاهرة: أبوالريش تستقبل يوميًا 3 آلاف طفل
الدكتور أحمد عبدالعزيز
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هدى عبدالرازق
 
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قال الدكتور أحمد عبدالعزيز، مدير مستشفيات جامعة القاهرة، إن الموازنة التي تحصل عليها أبوالريش سنويا من الدولة، لا تكفي مصروفات العناية المركزة بالمستشفى 5 شهور.

وأشار "عبدالعزيز"، خلال حواره ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، إلى أن هناك أجهزة طبية تكلفة صيانتها شهريا تصل إلى مليون جنيه، وإلا لن تعمل تلك الأجهزة، مضيفا أنهم لا يرفضون مريض من داخل مصر وخارجها، ويقدمون خدمة طبية مجانية.

ولفت إلى أن مؤسسة مصر الخير أنشئت مساكن لإيواء أهل مرضى أبو الريش القادمين من محافظات أخرى، موضحا أنهم يستقبلون 3 آلاف طفل يوميا.
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