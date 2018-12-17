إنهاء خصومة ثأر أقدم سجين في مصر (فيديو)

Advertisements

قال أمين عز الدين، عضو لجنة المصالحات الثأرية بسوهاج، إن الثأر يقطع صلة الرحم، ويؤثر على المودة والتراحم بين المواطنين، لافتًا إلى أن رجال الشرطة والدين يتغلبون على معظم مشاكل الثأر، لكن قد تحدث بعض الفتن التي تجدد الثأر.



وتابع "عز الدين"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على فضائية "dmc": "بعد الاتفاق على إنهاء مشكلة الثأر مع أقدم سجين بمصر كمال ثابت، ما ينفعش حد يرجع في كلامه"، خاصة أنه حصل على جزائه من الناحية القانونية وندم على فعل، وإذا عاد الزمن مرة أخرى، فلن يقوم بما فعل.



وعرضت الإعلامية إيمان الحصري، تقريرًا لإنهاء خصومة ثأرية بين عائلتَين في بمحافظة سوهاج، أحد أطرافها كمال ثابت المعروف بأقدم سجين في مصر.



ووجّه كمال ثابت عبد المجيد، المعروف بـ"أقدم سجين في مصر"، خلال التقرير، عدة نصائح لأبناء الصعيد، المتمسكين بعادة الثأر، قائلًا: "أقول لكل شخص مهما كان عمره أو منصبه لا تندفع وراء عادات أصبحت لا تصلح في الوقت الحالي الذي انتشر فيه العلم والتنوير وعمّ أنحاء العالم كافة".

