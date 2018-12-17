أم تبيع طفلتها عبر "الفيسبوك".. شاهد التفاصيل



وقالت "حسن"، خلال حوارها ببرنامج "صبايا الخير" المذاع عبر فضائية "الحياة"، اليوم الأحد، إنها كانت تتصفح "الفيسبوك" وفوجئت بوجد إعلان على أحد "الجروبات" لأم تطلب أسرة لاستضافة ابنتها حتى موعد سفر الطفلة لوالدها في ألمانيا.



وأوضحت أن والدة الطفلة ليست مصرية ومتزوجة من رجل مصري يرفض أن تقيم الطفلة معهم، فلم تجد الأم سبيل إلا أن تتنازل عن ابنتها لأسرة تقوم برعايتها، مضيفة: "البنت صعبت عليا وقررت أخدها".



وأضافت أنها التقت بوالدة الطفلة عند مول شهير بمدينة نصر واستلمت الطفلة، ولكنها بالبحث عن الموضوع تبين أن الطفلة كانت في ملجأ لمدة عامين، وليست المرة الأولى التي تتنازل فيها الأم عن الطفلة عن طريق "الفيسبوك".



وتابعت: "الطفلة متعلقة بيا جدا، ومش عايزة تروح لمامتها، وبتخاف لو جت سيرتها"، مشيرة إلى أن والد الطفلة في ألمانيا يتمنى ضم ابنته وانهاء كل إجراءات سفرها وفي انتظار موافقة السفارة حتى تسافر له ألمانيا.



كشفت منى محمد حسن، تفاصيل حصولها على طفلة من خلال "فيس بوك"، بعد تنازل والدتها عنها نظرا لزواجها.