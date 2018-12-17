أحمد سليم يُطالب بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون المستشفيات الجامعية

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قال الدكتور أحمد سليم، القائم بأعمال مدير المستشفيات الجامعية، إن الجدل حول قانون المستشفيات الجامعية مازال مثار حتى الآن، وهذا الأمر يحتاج لجلسات حوار عديدة لتقديم المقترحات حول اللائحة التنفيذية للقانون، وقد يستغرق الأمر نحو شهرين للوصول باللائحة التنفيذية لشئ مرضي لأعضاء هيئة التدريس المعترضين بالكامل عليها.



وأضاف "سليم"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" على فضائية "الحدث اليوم"، أن القانون يهدف للفصل بين التدريس وتقديم الخدمة الطبية بالمستشفيات الجامعية، مشيرًا إلى أنه سيتم تقسيم أعضاء هيئة التدريس لجزأين، بحيث أن جزء يتفرغ جزئيًا للعمل بالمستشفيات الجامعية لمدة 16 ساعة أسبوعيًا، وجزء يتفرغ بشكل كلي للمستشفيات، مشيرًا إلى أن العملية التعليمية عبارة عن انتقال معلومات من الأساتذة الكبار للأصغر سنًا والأحدث تخرجًا، وهذا يأتي بالإلتصاق بالأستاذ الذي يعلم.



وتابع، أن المستشفيات الجامعية تُعالج 18 مليون مريض، مؤكدًا أن المطلوب أن يتم تعديل لائحة القانون لتناسب جميع أعضاء هيئة التدريس، وأعضاء هيئة التدريس لديهم استعداد للعمل في المستشفيات التابعة لوزارة الصحة للمشاركة في تقديم خدمة العلاج للمواطنين المصريين المحتاجين للخدمة.

