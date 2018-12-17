تفاصيل جديدة في واقعة سقوط فتاة من أعلى "كوبري ستانلي" بالإسكندرية

نا قاعده".



وأضافت سارة: "قولتلها من فضلك انزلى، وجه صياد من بعيد بيشاورلى انزلها، البنت بصتلى وقالتلى ممكن اقولك حاجه، قالتلى روحى قولى للشاب اللى لابس اسود هناك دة نيره نطت، ولسه بشدها من دراعها ملحقتهاش ورمت نفسها من فوق الكوبرى، فجالى هيستريا صريخ لحد ما الكوبرى كله اتلم".



وتابعت: "البنت أنقذوها، وبقولها متعاطفتش معاكى وكنتى هتخسرى دنيتك وأخرتك، ومش مسامحاكى على تعب الأعصاب والصريخ والرعشة اللى كنت فيها، ومافيش حاجة ولا حد فى الدنيا يستاهل إن الإنسان يضيع نفسه عشانها".



كشفت سارة طلعت، إحدى شهود العيان في واقعة قيام فتاة بالقفز من أعلى كوبري ستانلي بالإسكندرية، تفاصيل الواقعة وكيف تم انقاذها من قبل المارة والغطاسين بالمنطقة."أسوء ليلة فى حياتى وأبشع موقف اتعرضتله".. بهذه الجملة عبرت سارة طلعت، عن حدة الموقف التي شاهدته أثناء قيامها بإلتقاط صورة تذكارية بصحبة أخيها، أعلى الكوبري، والتي أظهرت قيام فتاة بمحاولة القفز من أعلى سور الكوبري.وقالت طلعت: "كنت واقفه بتصور أنا وأخويا على كوبرى ستانلى وظهر في الكاميرا ورايا حد طالع على السور، للوهلة الأولى بحسبه ولد لفيت ابص لقيتها بنت، جريت بقولها يا بنتى انزلى مينفعش كده قالتلى متخافيش متخافيش أ