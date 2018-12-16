رئيس المصري: أتعهد بتكرار إنجازات الموسم الماضي مع إيهاب جلال

أعلن سمير حلبية رئيس المصري البورسعيدي توقيع إيهاب جلال مدرب الفريق الجديد، عقود تدريب الفريق لمدة موسم ونصف.





وقال "حلبية" في تصريحات لبرنامج "ملعب أون": "بدء المفاوضات مع إيهاب جلال جاء عقب رحيل ميمي عبد الرازق عن تدريب الفريق، ولكن التعاقد تأخر بسبب ارتباطات المدرب مع فريقه الليبي".





وأضاف: "إيهاب جلال وقع عقود تدريب المصري البورسعيدي بشكل رسمي اليوم لمدة موسم ونصف، وأمامه مشوار صعب مع الفريق ونتمني له التوفيق في المرحلة المقبلة".





وواصل حلبية: "إيهاب جلال ابن من أبناء المصري البورسعيدي، ويعرف بورسعيد جيدًا ويعرف معني كرة القدم بالنسبة للجماهير البورسعيدية ونتمني أن ينجح في إعادة الفريق لسابق مستواه خلال الفترة القادمة".





ووجه "حلبية" الشكر لميمي عبد الرازق عن الفترة التي قضاها مع الفريق، كما شكر مصطفي يونس مدرب الفريق السابق أيضًا وقال: "يونس تحمل حملَا ثقيلًا في الفترة الماضية، ولم يتأخر عن المصري في شيئ وله كل التقدير والاحترام".





وعن الانتقادات التي يتعرض لها المجلس قال: "جمهور المصري عظيم وأعضاء الجمعية العمومية لهم كل تقدير واحترام، ولكن أحيانًا تتدخل بعض السياسات المرفوضة داخل النادي ويتم لفظها فورًا وهذا ما يحدث حاليًا".





واختتم تصريحاته قائلًا: "أعد جمهور المصري بأن ما حققه الفريق في الموسم الماضي لن يقل في الموسم الحالي".





إيهاب جلال يتحدث عن تدريب المصري





ووقع إيهاب جلال المدير الفني الجديد لفريق المصري على عقود تدريب الفريق البورسعيدي بشكل رسمي لمدة موسم ونصف، لقيادة الفريق خلفًا لمصطفي يونس الذي تمت إقالته.





وقال إيهاب جلال في تصريحات لبرنامج "ملعب أون" عقب توقيع عقود تدريب المصري: "الحمد لله على كل شيء لعبت في المصري 3 سنوات ونصف وأعرف بورسعيد وجماهيرها جيدًا واشكر مجلس النادي على منحي فرصة العودة هنا مجددًا".





وتابع إيهاب جلال: "اتخذت قراري بالرحيل عن أهلي طرابلس الليبي قبل وصول عرض المصري، وسددت الشرط الجزائي للنادي الأهلي".





وأضاف: "المجلس الحالي للمصري قدم الكثير للنادي في السنوات الماضية ووفر كافة عوامل النجاح للفريق مع الأجهزة السابقة ونتمني استكمال المشوار في المرحلة القادمة".





وواصل جلال: "إن شاء سنعود بالمصري البورسعيدي للمسار الصحيح مرة أخري، ونتمني دعم ومساندة الجمهور لنا".





وأردف: "المصري يمتلك لاعبين جيدين وسنبذل قصاري جهدنا لتعويض الخسارة أمام ساليتاس البوركينابي في الكونفيدرالية ومحاولة الفوز بلقاء الإياب والتأهل للدور التالي".





وقال: "هبوط مستوي المصري أمر طبيعي يحدث مع أي فريق خاصة بعد تغيير الأجهزة الفنية".





وأكد جلال أن الثنائي ميمي عبد الرازق ومصطفي يونس تعرضا للظلم في المصري بعد توليهما القيادة الفنية لللفريق وسط ظروف صعبة للغاية.





واختتم إيهاب جلال تصريحاته قائلًا: "هدفي استكمال مسيرة الأجهزة الفنية السابق واستكمال ما تحقق من انجازات خلال السنوات الماضية.. أنا مش جاي أقول أنا أحسن من أحد".



