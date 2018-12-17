تامر جمعة: البنك الزراعي سيكون قاطرة التنمية في الثروة الحيوانية

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قال الدكتور تامر جمعة، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، إن البنك المركزي المصري يدعم البنك الزراعي للتوسع في مختلف الأنشطة المصرفية، مضيفًا أن البنك المركزي قدم ودائع مساندة للبنك بقيمة 10 مليارات جنيه.



وأضاف نائب رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، خلال حواره مع فضائية "إكسترا نيوز"، أن نشاط الإنتاج الحيواني من الأنشطة التي بها العديد من المخاطر، وهذا يمنع الكثير من البنوك الدخول في تمويل هذه الأنشطة، ولذلك تم إنشاء بنوك متخصصة في هذا الأمر مثل البنك الزراعي بمصر.



ولفت إلى البنك الزراعي المرحلة المقبلة سيعمل على تغطية العجز الموجود في تمويل النشاط الحيواني، خاصة أنه يمتلك أدوات تمويل هذا القطاع، لافتًا إلى أن البنك الزراعي سيكون قاطرة التنمية في الثروة الحيوانية بشكل شامل.

