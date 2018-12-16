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عمرو الليثي يجهِّز مشروعًا لأم تعول زوجها وأولادها ببرنامج "واحد من الناس" على شاشة "النهار"

الأحد 16/ديسمبر/2018 - 11:48 م
عمرو الليثي يجهِّز مشروعًا لأم تعول زوجها وأولادها ببرنامج واحد من الناس على شاشة النهار
عمرو الليثي
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الفجر الفني
 
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قال الإعلامي عمرو الليثي، إن فقرة "حقق حلمك" من أقرب الفقرات إلى قلبي، ويكون سعيدا عندما يستطيع تحقيق أحلام وأمنيات كل محتاج وأيضا رسم البسمة على شفاه تعاني من الألم، وانتقل الإعلامي عمرو الليثي، إلى إحدى الحالات الإنسانية، تُدعى سمر، التي استجارت ببرنامجه "واحد من الناس"، لمساعدتها اقتصاديًّا وتوفير عمل لها.

وقالت سمر حسن، في تقرير أذاعه البرنامج عبر فضائية "النهار": "جوزي مريض كسر بقاله 13 سنة، وهو سواق تريلَّة، تعرض لحادث وانقلبت به السيارة أكثر من مرة، وبيجي له غيبوبة وقعد من العمل، ومعايا 3 أولاد عايزة أربيهم تربية كويسة وحابّة أشتغل بالحلال".

واصطحب الليثي السيدة إلى حيث وفّر لها مشروعًا في منطقتها، وهو محل بقالة مجهز وبه بضاعتها.

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