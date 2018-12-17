تجار عن ارتفاع أسعار مستلزمات الكريسماس: "الإقبال متوسط".. ومواطنون: "هنشتري لبس العيد ولا هنجيب الزينة"

تبدأ التجهيزات والاستعدادات لموسم الكريسماس في منتصف شهر ديسمبر من كل عام، فتسود أجواء الاحتفال فى عدد كبير من دول العالم، فتبدأ مكتبات بيع الهدايا وجميع المؤسسات والفنادق بتعليق الزينة.





فتمتلئ شوارع القاهرة حاليًا، بمظاهر الاحتفال بالكريسماس، حيث تمتليء وجهات مختلف محلات الملابس والأحذية بشجرة الكريسماس وبابا نويل.





تجولت كاميرا "الفجر" في منطقة "شبرا" حيث رصدت تجهيزات الاحتفال بعيد الميلاد المجيد وتوافدهم على المحلات لشراء الهدايا وشجرة الكريسماس وأدوات الزينة.





ويقول بيتر ذكي أحد التجار، إن الإقبال على الشراء متوسط، ويختلف عن السنوات السابقة، وذلك بسبب الارتفاع الملحوظ في الأسعار وأنهم يستعدوا لذلك منذ شهر، موضحا أن أسعار شجرة الكريسماس تبدأ من 50 جنيها حتى 150 جنيها تختلف باختلاف الأشكال والأحجام، وبابا نويل يبدأ سعره من 5 جنيهات حتى 350 جنيها.





وأكد أبانوب، أحد المواطنين، أنه ليس في إمكانه شراء مستلزمات الاحتفال بالكريسماس وذلك لارتفاع الأسعار متابعا "هنشتري لبس العيد ولا هنجيب الزينه".





وينتظر المواطنون ليلة رأس السنة للاحتفال وتزيين الشوارع والميادين الرئيسية، فتهتم العديد من الأسر بتزين البيوت، وكذلك شراء شجرة الكريسماس والزينة وبابا نويل كأبرز معالم الاحتفال بعيد الميلاد المجيد.