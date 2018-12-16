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أُحد يواجه القادسية في ختام الجولة الـ13 غدًا الاثنين

الأحد 16/ديسمبر/2018 - 11:42 م
أُحد يواجه القادسية في ختام الجولة الـ13 غدًا الاثنين
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الفجر السعودى
 
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من المقرر أن تُختتم مباريات الجولة الـ13 من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان، مساء يوم غد الاثنين، بمباراة أُحد والقادسية.

ويستضيف أُحد نظيره القادسية، عند الساعة 6:20 مساءً، على إستاد الأمير محمد بن عبدالعزيز، ويطمح الفريقان لحصد نقاط المباراة الثلاث؛ والتقدم في جدول ترتيب الدوري.

ويسعى أُحد لاستغلال عاملي الأرض والجمهور، واستعادة نغمة الفوز في مباراة الغد ضد القادسية، خاصة أنه تعرض لهزيمتين متتاليتين أمام الفتح والشباب في الجولتين الماضيتين.

كما يطمح القادسية في مواصلة نتائجه الإيجابية، والفوز على أُحد غدًا، حيث يُقدم الفريق القدساوي مستوى مميزًا خلال الفترة الماضية؛ وتجنب الخسارة في آخر 4 جولات.

ويملك القادسية 10 نقاط في كأس دوري الأمير محمد بن سلمان، فيما يتذيل أُحد الترتيب برصيد 6 نقاط.
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