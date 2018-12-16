وزير الخارجية اليمني: وقف إطلاق النار في الحديدة سيبدأ منتصف ليل الثلاثاء

أعلن وزير الخارجية اليمني خالد اليماني أن وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة سيبدأ منتصف ليل الثلاثاء.

ونقلت قناة (سكاي نيوز بالعربية) الليلة عن اليماني قوله إن هناك فريقا يضم 30 مراقبا بقيادة الجنرال الهولندي باتريك كاميرت، يشرف على عملية انسحاب الحوثيين من المدينة وموانئها.

وأشار إلى أن قوات الجيش الوطني اليمني ستنسحب إلى الأطراف الجنوبية والشرقية من الحديدة.

وكان اتفاق ستوكهولم في ختام مشاورات السويد نص على انسحاب مليشيا الحوثي الانقلابية من موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى خلال 14 يوما، والانسحاب من مدينة الحديدة خلال 21 يوما.

وأكدت الحكومة اليمنية في وقت سابق أهمية تنفيذ الاتفاقات الناتجة عن مشاورات السلام في السويد، مشددة على ضرورة إلزام الحوثيين الانقلابيين بتنفيذها.