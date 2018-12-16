هاسيبي يجدد تعاقده مع فرانكفورت حتى 2020

أعلن آينتراخت فرانكفورت الألماني اليوم تمديد تعاقده مع نجم الفريق الياباني ماكوتو هاسيبي حتى يونيو 2020.





وانضم هاسيبي البالغ من العمر 34 عامًا لفرانكفورت في 2014 قادما من نورنبرج، واعتزل اللعب الدولي مع المنتخب الياباني عقب نهاية مباريات كأس العالم.





وقال فريدي بوبيتش المدير الرياضي لفرانكفورت في بيان: "أظهر ماكوتو فيما مر من هذا الموسم حتى الآن أن بإمكانه أن يقدم أداءً جيدًا وهو يبلغ 34 عاما".





ولم يتمكن هاسيبي من اللعب أمام باير ليفركوزن بسبب إصابة في الفخذ لكن تم تقديمه قبل انطلاق المباراة بجائزة أفضل لاعب آسيوي خارج القارة لهذا العام والتي حصل عليها من قبل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.