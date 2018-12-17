سيدة ترتدي ملابس رجال منذ 30 عامًا: "بحمي نفسي" (فيديو)



وقالت "أم محمود"، إنها تعمل بائعة خضار منذ 30 عامًا، مشيرة إلى أنه منذ وفاة زوجها قررت أن تعمل وترتدي جلباب رجالي، معقبة: "لبست كده عشان أحمي نفسي من الناس، وأحافظ على نفسي".



وأضافت أنها رفضت الزواج، ووهبت نفسها لتربية ابنها الوحيد، لافتة إلى أنها تحظى بالاحترام، واعتادت على ارتداء الملابس الرجالي.



استضافت الإعلامية ريهام سعيد، خلال برنامج "صبايا الخير" المذاع عبر فضائية "الحياة"، اليوم الأحد، سيدة مصرية تدعى أم محمود، تعمل بائعة خضار.