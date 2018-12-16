تعرف على أهم الاكتشافات الأثرية في 2018 (فيديو)



وأضاف "وزيري" خلال حواره مع برنامج "هنا العاصمة"، المذاع على قناة "cbc" اليوم الأحد، أن معظم الاكتشافات تمت بأيادي مصرية وليست أجنبية، منوهًا إلى أن أخر اكتشاف هو مقبرة أثرية لكاهن التطهير الملكي في عهد الملك "نفر اير كا رع" من عصر الأسرة الخامسة وكان يدعي "واح تي".



وتابع: "تضم المقبرة العديد من النيشات التي تحوي تماثيل كبيرة لصاحب المقبرة وعائلته، وتعد من أهم المقابر المكتشفة في سقارة نظرا لحالتها الجيدة وبراعة الألوان التي زينت جدرانها بنقوش ملونة غاية في الجمال تصور صاحب المقبرة وأمه وعائلته، وتحمل جدارن المقبرة العديد من النقوش الملونة التى تحمل اسم زوجة صاحب المقبرة "ورت بتاح"، والعديد من المناظر التي تصور صاحب المقبرة مع أمه "مريت مين" وعائلته من زوجته وأولاده.



أوضح الدكتور مصطفى وزيرى، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أهم الاكتشافات الأثرية في عام 2018، مشيرًا إلى أنه تم اكتشاف مقبرة أثرية في الهرم عائد للأسرة الخامسة من 4500 سنة، في شهر فبراير الماضي، كما تم اكتشاف جبانة في محافظة المنيا، واكتشاف ورشة تحنيط وجبانة الحيوانات المقدسة في سقارة.