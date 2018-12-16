كارفخال: لدينا الخبرة التي تؤهلنا للفوز بمونديال الأندية

أكد داني كارفخال، مدافع فريق ريال مدريد الاسباني، أن الخبرة تعد قيمة أساسية في هذا النوع من المسابقات "كـأس العالم للأندية" وأن فريقه لديه خبرة جيدة في هذه البطولة.

وقال كارفخال في تصريحات صحفية: "آمل ان نتمكن من تحقيق اللقب من جديد. لن يكون ذلك سهلاً، حيث يجب ان نخوض نصف النهائي بداية ثم النهائي. بالنسبة لنا هو حافزٌ كبير وجميع الفرق تريد الفوز باللقب، إنها بطولة تتطلب منك الحد الأقصى".





واضاف قائلاً: "آمل ان يكون المشجعون إلى جانبنا ويواصلوا دعمنا".





وواصل: "ان نكون مثالاً للاعبي الأكاديمية، ارتداء هذا الشعار في جميع أنحاء العالم، محاولة الفوز ببطولة كأس العالم للأندية من جديد واكتساب احترام الجميع أمرٌ رائع نريد تحقيقه من جديد".





وتابع: "آمل ان يكونوا معنا وان يواصلوا دعمنا. سنعمل بجهد لتحقيق بطولة كأس العالم للأندية، لأنها بطولة مهمة جداً بالنسبة للمدريديستا، نتطلع إلى تشجعيهم لنا وان يكونوا اللاعب رقم 12 وسنقدم نحن كل ما بوسعنا في الملعب".



