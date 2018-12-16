ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

نجم الزمالك يتخذ أولى خطوات الرحيل

الأحد 16/ديسمبر/2018 - 10:23 م
نجم الزمالك يتخذ أولى خطوات الرحيل
الزمالك
طباعة
Advertisements
الفجر الرياضي
 
Advertisements
يرغب محمد عنتر صانع ألعاب نادي الزمالك، في الرحيل عن صفوف القلعة البيضاء وذلك خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل.

ويبحث محمد عنتر عن عرض محلي للرحيل عن صفوف الأبيض خصوصاً أنه يريد المشاركة ويرفض بشدة الجلوس على دكة البدلاء.

وينتظر أن يكون هناك جلسة بين عنتر والمشرف على قطاع الكرة بنادي الزمالك، لتحديد مصير اللاعب مع الفريق خلال الانتقالات الشتوية بشكل نهائي.

وخرج عنتر من حسابات السويسري كريستيان جروس ولم يعتمد عليه في ظل عدم اقتناعه بقدرات وإمكانيات اللاعب واعتماده بشكل كبير على آخرين.

المزيد عن: محمد عنتر كورة كرة عرض محلي رياضة الزمالك
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
‎جريدة الفجر - ElfagrNews‎
استطلاع رأي
من الأفضل لتدريب الأهلي الفترة القادمة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
Advertisements
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي الممتاز
ساوثهامتون
3
x
15:30
2
آرسنال
برايتون
1
x
15:30
2
تشيلسي
ليفربول
3
x
18:00
1
مانشستر يونايتد
الدوري الإسباني
إشبيلية
2
x
13:00
0
جيرونا
إسبانيول
1
x
17:15
3
ريال بيتيس
ليفانتي
0
x
21:45
2
برشلونة
الدوري الإيطالي
كالياري
0
x
19:00
0
نابولي
روما
2
x
21:30
2
جنوى
الدوري الألماني
لايبزيج
4
x
16:30
1
ماينز 05
آينتراخت فرانكفورت
2
x
19:00
1
باير ليفركوزن
دوري أبطال أفريقيا 2019
فيتا كلوب - جمهورية الكونجو
4
x
15:30
1
بانتو - ليسوثو
الإسماعيلي - مصر
2
x
17:00
0
كوتون سبورت اف سي - الكاميرون
الأهلي بنغازي - ليبيا
0
x
17:00
0
ماميلودي صن داونز - جنوب أفريقيا
مازيمبي - جمهورية الكونجو
1
x
17:30
0
زيسكو يونايتد - زامبيا
النادي الإفريقي - تونس
3
x
18:00
1
الهلال - السودان
كأس الكونفيدرالية الأفريقية
الرجاء الرياضي - المغرب
5
x
18:00
0
سيركل مبيري سبورتيف - الجابون
الدوري الفرنسي الدرجة الأولى
ليون
x
22:00
موناكو
نيم أولمبيك
2
x
16:00
3
ليل