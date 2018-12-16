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عروض فنية لذوى القدرات الخاصة بالأوبرا.. غدا

الأحد 16/ديسمبر/2018 - 10:21 م
عروض فنية لذوى القدرات الخاصة بالأوبرا.. غدا
الدكتور مجدى صابر
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الفجر الفني
 
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ضمن فعاليات النشاط الفكرى والثقافى الذى تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر، يقام بالتعاون مع مؤسسة أولادنا لفنون ذوى القدرات الخاصة، أمسية فى السابعة مساء الإثنين 17 ديسمبر على المسرح الصغير .


تأتى الأمسية فى إطار الدور الاجتماعى لدار الأوبرا الهادف إلى دمج ذوى القدرات الخاصة فى المجتمع والحياة العامة بشكل طبيعى وإظهار طاقاتهم وإمكانياتهم وتتضمن مجموعة من العروض الفنية التى تم تدريبهم عليها ونجحوا فى إتقانها.


يشار الى أن وزارة الثقافة بكل قطاعاتها أعدت إستراتيجية لدعم ورعاية ذوى القدرات الخاصة باعتباره واجبا تربويا واجتماعى ورسالة سامية ذات أبعاد إنسانية نبيلة كما أنه أحد المعايير المهمة والمعاصرة لقياس تقدم وتحضر المجتمعات.

 

المزيد عن: عروض فنية ذوي الاحتياجات الخاصة دار الأوبرا
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