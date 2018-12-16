خبير سيارات: المستهلك لن يشعر بانخفاض الأسعار لهذا السبب
الأحد 16/ديسمبر/2018 - 10:17 م
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توقع خبير السيارات "محمد قاسم"، انخفاض أسعار السيارات بعد إلغاء الجمارك على السيارات الأوروبية، ولكن في الوقت نفسه لن يشعر المستهلك بهذا الانخفاض.
وأكد خلال جلسة "الرؤية المستقبلية للسيارات الهجينة" بأحد معارض السيارات، أن الحكومة تسعى إلى فتح الأبواب أمام المستثمرين الأجانب في قطاع السيارات الكهربائية والتي تعمل بالوقود والبنزين، لدعم وتحسين القطاع.
وأوضح "قاسم" أن السيارات الكهربائية ينتظرها مستقبل كبير في السوق المصري، خاصة أنها صديقة للبيئة، ولاتصدر أي ضوضاء حيث أن محركها لا يشعر به راكبي السيارة أثناء سيرها، موضحا أنها تساهم في تقليل انبعاثات الكربون.
وانطلقت أمس السبت، فعاليات أكبر معرض دولي متخصص في خدمات ما بعد البيع للسيارات والصناعات المغذية وقطع غيار السيارات والإكسسوارات، ومعدات مراكز الصيانة والورش "أوتو تك" في دورته الـ25، وذلك بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات والمعارض.
ويشارك وفد من مجلس ترويج الصادرات الهندسية الهندي، ويضم نحو 10 شركات هندية لقطع غيار السيارات في معرض أوتوتيك 2018.
ويهدف المعرض إلى ربط العاملين في قطاع السيارات مع الشركات الرائدة في المجال لتعزيز نمو الصناعة، وتوفير فرصة للقاء والتواصل، بهدف جعل المعرض المنصة الرئيسية لكل الموردين والمشترين في مصر وشمال أفريقيا.
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