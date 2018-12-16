أستاذ علم نفس: المجتمع المصري بخير ولكنه يعاني من فقدان بعض القيم

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قالت الدكتورة سوسن فايد، أستاذ علم النفس السياسي، إن اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بالمرأة جعلها تهتم بذاتها، لافتًا إلى رأس الدولة مهتم بالمرأة، لأنها اللبنة الأولى في الأسرة، وبالتالي المجتمع.



وتابعت أستاذ علم النفس السياسي، خلال حوارها مع فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الأحد، أن المرأة لم تتعلم كيفية ممارسة حقوقها التي حصلت عليها، لذلك لا بد من وجود سياسات وخطط لتثقيف وتوعية المرأة لكيفية فهم أدوارها.



وأشارت إلى أن تصحيح مفاهيم المجتمع عن المرأة يسهم في وصولها إلي التمكين الحقيقي، لافتة إلى أن المجتمع المصري بخير ولكنه يعاني من فقدان بعض القيم بسبب غياب الثقافة.



وأضافت أن البعض يفهم معنى تمكين المرأة هو "توحشها"، والاستغناء عن الرجل، ومن هنا تأتي أهمية تثقيف المجتمع من خلال مؤسسات الدولة المختلفة.





