بعد تكريم ترامب لـ"السادات".. شقيقة الزعيم: "ظُلم كثيرًا في مصر"

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قالت الكاتبة سكينة السادات، شقيقة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، بعد تكريم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للرئيس الراحل، إن والدها ظلم كثيرًا جدًا.



وتوجهت "السادات"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الأحد، بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، لإتاحة للإعلام أن يكرم الرئيس السادات في مئويته، معربة عن أملها في أن يرفع تكريمه جزء من الظلم الذي تعرض له.



وتابعت: "أن الرئيس السادات بعد ما عمل كل دا لمصر قتل، وهو شهيد".



ووقع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الجمعة الماضية، قانونًا لتكريم الرئيس الأسبق الراحل أنور السادات، بمناسبة مرور 100 عام على ميلاده.



وكان الكونجرس الأمريكي مرر، الصيف الماضي، مشروع هذا القانون، الذي يمنح السادات ميدالية الكونجرس الذهبية بعد وفاته، اعترافًا بإنجازاته وإسهاماته من أجل السلام في الشرق الأوسط.



وتحل الذكرى المئوية لمولد الرئيس الراحل في 25 ديسمبر الجاري.



وحصل أنور السادات على جائزة نوبل للسلام لعام 1978، مناصفة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق مناحم بيجين بعد التوصل لاتفاق السلام بين البلدين في العام ذاته.



وكان أنور السادات هو ثالث رئيس لمصر بعد انتهاء الحكم الملكي، وتولى السلطة من عام 1970 في 1981.



وفي عام 1979، وقع السادات معاهدة سلام مع إسرائيل في كامب ديفيد بالولايات المتحدة، قبل اغتياله خلال احتفالات أكتوبر عام 1981.

