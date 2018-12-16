"المصرية للتكرير" تقدم منح لـ 23 طالب لاستكمال دراستهم بالجامعات الخاصة والدولية في مصر

أعلنت شركة القلعة (كود البورصة المصرية CCAP.CA) – وهي شركة رائدة في استثمارات الطاقة والبنية الأساسية بمصر وأفريقيا – أن الشركة المصرية للتكرير التابعة لها في قطاع الطاقة وتقوم بإنشاء معمل تكرير متطور في منطقة مسطرد بإجمالي تكلفة استثمارية 4.3 مليار دولار تقريبًا، أعلنت اليوم أسماء الدفعة الثالثة من الحاصلين على برنامج المنح الدراسية ليصل عدد المستفيدين من البرنامج إلى 53 مستفيد، وذلك بحضور نخبة من الشخصيات العامة وممثلي مجتمع المدني وبعض الهيئات الحكومية، ومن بينها وزارة التربية والتعليم، ووزارة التضامن الاجتماعي ووزارة البترول والثروة المعدنية.





وتهدف الشركة المصرية للتكرير من خلال برنامج المنح الدراسية "مستقبلي" للطلاب في نسخة العام الحالي إلى توفير فرص التعليم الجذابة لأبناء المناطق المحيطة بمشروع الشركة عبر تزويد 23 طالب وطالبة بفرصة استكمال تعليمهم بشتى المجالات والتخصصات المختلفة في مجموعة من أبرز الجامعات الحكومية والخاصة والدولية في مصر، وتتضمن جامعة زويل للعلوم والتكنولوجيا والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا وجامعة النيل، بالإضافة إلى أبرز الكليات التابعة لجامعة عين شمس.





وفي هذا السياق أوضح الدكتور أحمد هيكل رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للتكرير ومؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة القلعة، أننا نؤمن بأهمية التعليم باعتباره أحد الركائز التي يقوم عليها أي برنامج للتنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن مصر في أمس الحاجة إلى منظومة تعليمية حديثة ومتطورة باعتبارها أحد الطرق الأساسية لتقدم المجتمع المصري بوجه عام، وبصفة خاصة خلال المرحلة الراهنة التي تشهدها البلاد. وأكد على مساعي الشركة نحو المشاركة في تحقيق الأهداف التنموية المنشودة وذلك عبر تزويد الجيل الجديد من الشباب المصري بفرص التعليم الجيدة. وأضاف هيكل أن الشركة المصرية للتكرير تعتز برعاية برنامج المنح الدراسية "مستقبلي" للطلاب والمعلمين الذي يتماشى مع التوجه الوطني الذي تتبناه الحكومة لإصلاح المنظومة التعليمية، فضلًا عن كونه واحدًا من عدة مبادرات تتبناها الشركة للمساهمة في تحقيق نقلة جذرية بمسيرة التنمية الوطنية على المستويين الاقتصادي والاجتماعي.





وتحرص الشركة المصرية للتكرير على المشاركة بالعديد من المبادرات والبرامج التي تركز على تطوير المنظومة التعليمية من كافة الجوانب، مثل تجديد المدارس وتنمية قدرات المعلمين ودعم الطلاب. فقد قامت الشركة، منذ إطلاق مبادرة "مستقبلي" لأول مرة عام 2017، بتوفير جميع المستلزمات المدرسية والحقائب والزي المدرسي لـ 5092 طالب، فضلًا عن إطلاق الدورات التدريبية للمعلمين مما أثمر عن إفادة 887 معلم. كما قام البرنامج برعاية منحتين متميزتين للحصول على درجة الماجستير من جامعتي شيفيلد وإمبريال في المملكة المتحدة.





وبالإضافة إلى المنح الدراسية المقدمة للطلاب، يقدم برنامج "مستقبلي" للمعلمين منحًا تدريبية في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وذلك للمعلمين بمرحلة التعليم الابتدائي في المدارس الحكومية من أجل تحسين قدراتهم التعليمية وتطوير مهاراتهم الإبداعية. وفي هذا الإطار قامت الشركة منذ عام 2017 منح 60 معلم بمرحلة الحضانة والتعليم الابتدائي فرصة المشاركة ببرنامج "التعليم المبكر" (CELE)، التابع للجامعة الأمريكية بالقاهرة، وهي دبلوما احترافية مقدمة من الجامعة ومصممة خصيصًا لتثقيفهم حول كيفية تعليم الأطفال سواءً في الفصول الدراسية أو المنازل.





وبالإضافة إلى برنامج المنح الدراسية "مستقبلي"، تقوم الشركة المصرية للتكرير برعاية مجموعة من مبادرات دعم المنظومة التعليمية، فقد نجحت الشركة في تجديد 40 مدرسة حكومية في مسطرد، مما أثمر عن إفادة أكثر من 100 ألف طالب وطالبة.