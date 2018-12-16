أحمد موسى: "الإخوان مع تركيا بيدعوا لدين جديد ليس له علاقة بالإسلام"

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انتقد الإعلامي أحمد موسى، تصريحات ياسين أقطاي مستشار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي أكد أنه ليس لديه مشكلة بخصوص الزنا أو شرب الخمر ولن يتم أخذ قرار بمنع هذا الأمر في بلاده، معلقًا: "الإخوان مع تركيا بيدعوا إلى دين جديد ليس له علاقة بالإسلام والقرآن الكريم".



وتساءل "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، كيف تظهر هذه التصريحات من تركيا التي تتحدث عن الخلافة والخليفة؟، مؤكدًا أن هذا التصريحات تتنافى مع تعاليم الدين الإسلامي، والقرآن الكريم الذي يحرم الزنا وشرب الخمر.



كما كشف الإعلامي أن البرلمان النمساوي سيناقش مشروع قوانين تجرم الشارات الخاصة بالتنظيمات الإرهابية، ومن ضمنها علامة جماعة الإخوان"، معلقًا: "الاتحاد الأوروبي مقلوب بسبب المهاجرين، وربطهم بزيادة نسبة الجرائم.. وألمانيا من أكثر الدول التي تؤوي الإرهاب مع بريطانيا والولايات المتحدة".



وأوضح أن أحد أعضاء اليمين المتطرف في النمسا تقدم بمشروع قانون في البرلمان النمساوي ينص على منع خروج المهاجرين من منازلهم بعد الساعة الثامنة مساءً، بسبب ارتفاع معدل الجريمة مساءٍ، ولكن البرلمان النمساوي رفض ذلك المقترح.



واستطرد قائلًا: "أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية المتواجدين في النمسا لا يعملون ويعتمدون على المنح الشهرية التي يحصلون عليها من الحكومة النمساوية، فكل طفل يتم دفع مبلغ شهري قدره 190 يورو، ولذلك تجدهم ينجبون عددًا كبيرًا من الأولاد ويخلفوا كتير حتى يحصلوا على أكبر دعم ممكن، الأمر الذي انتبهت له السلطات في النمسا وبصدد تعديل قانون الدعم للأطفال بحيث ينحصر الدعم على أول ثلاث أطفال فقط".

