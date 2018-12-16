"نتفليكس" تحدث قائمة الأجهزة المدعومة لجودة البث HD وHDR

يعتبر تطبيق نتفليكس "Netflix" أحد تطبيقات البث الكبيرة على الهواتف الذكيّة، لذلك دائمًا يُريد جمهور التطبيق أن يكون الفيديو جيدًا، وطبعًا هذا يكون مع جودة HD و HDR، ولكن للأسف لم تحصل جميع الهواتف على هذا الدعم دفعة واحدة، مع وجود بعض الحالات التي لا تتمكن فيها الهواتف من البث بجودة عالية نظرًا لعدم توافق DRM.





في غضون ذلك قامت الشركة بتحديث قائمة الأجهزة المدعومة لهذه الجودة، وإليك الجديد:





قائمة الأجهزة الجديدة التي تدعم Netflix HD:





هواوي مات 20 “LYA-AL00, LYA-AL10, LYA-TL00, LYA-L09, LYA-L29, LYA-L0C, LYA-AL00P, HMA-TL00, HMA-AL00, HMA-L09, HMA-L29, EVR-AL00, EVR-TL00, EVR-L29”.

“LG Q9 One “LM-Q927L.

“LG X5 “X5-LG.

“Sony Xperia XZ3 “SOV39, SO-01L, 801SO.

الأجهزة القائمة على معالجي HiSilicon Kirin 710 و HiSilicon Kirin 980.

قائمة الأجهزة الجديدة التي تدعم Netflix HDR:





Huawei Mate 20.

LG Q9 One.

LG X5.





كما سيتم الدعم الكامل على الهواتف الأخرى التي تأتي بمعالج Kirin 980 و 710 خلال المرحلة المقبلة، مع إطلاق الشركة لوعودات بزيادة الدعم للمزيد من الهواتف لاحقًا.









لمحة عن شركة نتفليكس :



