"نتفليكس" تحدث قائمة الأجهزة المدعومة لجودة البث HD وHDR
الأحد 16/ديسمبر/2018 - 10:06 م
Advertisements
Advertisements
يعتبر تطبيق نتفليكس "Netflix" أحد تطبيقات البث الكبيرة على الهواتف الذكيّة، لذلك دائمًا يُريد جمهور التطبيق أن يكون الفيديو جيدًا، وطبعًا هذا يكون مع جودة HD و HDR، ولكن للأسف لم تحصل جميع الهواتف على هذا الدعم دفعة واحدة، مع وجود بعض الحالات التي لا تتمكن فيها الهواتف من البث بجودة عالية نظرًا لعدم توافق DRM.
في غضون ذلك قامت الشركة بتحديث قائمة الأجهزة المدعومة لهذه الجودة، وإليك الجديد:
قائمة الأجهزة الجديدة التي تدعم Netflix HD:
هواوي مات 20 “LYA-AL00, LYA-AL10, LYA-TL00, LYA-L09, LYA-L29, LYA-L0C, LYA-AL00P, HMA-TL00, HMA-AL00, HMA-L09, HMA-L29, EVR-AL00, EVR-TL00, EVR-L29”.
“LG Q9 One “LM-Q927L.
“LG X5 “X5-LG.
“Sony Xperia XZ3 “SOV39, SO-01L, 801SO.
الأجهزة القائمة على معالجي HiSilicon Kirin 710 و HiSilicon Kirin 980.
قائمة الأجهزة الجديدة التي تدعم Netflix HDR:
Huawei Mate 20.
LG Q9 One.
LG X5.
كما سيتم الدعم الكامل على الهواتف الأخرى التي تأتي بمعالج Kirin 980 و 710 خلال المرحلة المقبلة، مع إطلاق الشركة لوعودات بزيادة الدعم للمزيد من الهواتف لاحقًا.
لمحة عن شركة نتفليكس:
تعتبر نتفليكس "Netflix" شركة ترفيهية أمريكية أسسها ريد هاستنغز ومارك راندولف في 29 أغسطس، 1997، في سكوتس فالي، كاليفورنيا، تتخصص في تزويد خدمة البثّ الحي والفيديو حسب الطلب وتوصيل الأقراص المدمجة عبر البريد. في عام 2013، توسعت شركة نتفليكس بإنتاج الأفلام والبرامج التلفزيونية، وتوزيع الفيديو عبر الإنترنت. إعتبارًا من 2017، إتخذت شركة نتفليكس مدينة لوس غاتوس، كالفورنيا مقرًا لها.
عملت شركة نتفلكيس في البداية بتقديم خدمة بيع وتأجير الأقراص المدمجة (دي في دي، وبلو راي)، بعد عام من تأسيس الشركة قرر هاستنغز إيقاف مبيعات الأقراص المدمجة للتركيز على خدمة التأجير عبر البريد.
في عام 2007، وسعت الشركة أعمالها بتقديم خدمة البثّ عبر الإنترنت، مع إبقاء خدمة تأجير الأقراص المدمجة. توسعت الشركة عالميًا لتوفر خدماتها في كندا في عام 2010، وأستمرت بتوسيع خدماتها عالميًا؛ في يناير، عام 2016، باتت الشركة توفر خدماتها حول العالم في أكثر من 190 دولة.
وتتوفر خدمة نتفليكس في الوطن العربي (ما عدا سوريا بسبب العقوبات الأمريكية) بواجهة مستخدم عربية مع إمكانية تشغيل الترجمة العربية للأفلام والمسلسلات.
المزيد عن: نتفليكس تكنولوجيا التكنولوجيا التقنية اخبار التكنولوجيا اخبار التقنية Netflix HD Netflix HDR HD
Advertisements