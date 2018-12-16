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الدفاع التركي: نأمل في تحييد منظمة "بي كا كا الإرهابية" بشكل تام

الأحد 16/ديسمبر/2018 - 09:59 م
الدفاع التركي: نأمل في تحييد منظمة بي كا كا الإرهابية بشكل تام
وزير الدفاع التركي
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وكالات
 
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أعلن وزير الدفاع التركي عن أن تركيا تأمل في أن يؤدي الضغط الذي تمارسه على حزب العمال الكردستاني الذي تعتبره تركيا "منظمة إرهابية" إلى الحد من قدرة هذه المنظمة وإنهاء دورها بالكامل، وأكد أن تركيا ستواصل الزود عن مصالحها وحدودها في وجه جميع الأخطار.


وذكرت وكالة "الأناضول" التركية أن وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، صرح خلال حفل تقديم أوسمة في مقر رئاسة الأركان التركية في العاصمة أنقرة يوم الأحد إن "تركيا تأمل في تحييد منظمة "بي كا كا الإرهابية" بشكل تام في الأيام القادمة". 


وقال أكار: "سنصل خلال الأيام القادمة إلى مرحلة يتم فيها تحييد "المنظمة الإرهابية" بالكامل" حيث أن أنشطتها قد تراجعت بشكل كبير بسبب المكافحة الصارمة التي أدت إلى تصدعات كبيرة داخلها. 


أضاف أكاري إن تركيا تحترم الصداقة وحسن الجوار وتسعى لتحقيق السلام، ولكن هذا لا يعني التنازل عن المصالح والحقوق النابعة من القانون الدولي. 


وتابع أكاري قائلاً: "تركيا ستواصل الزود عن مياهها الإقليمية وحماية حقوقها ومصالحها فيها ولا سيما في بحر إيجة وشرق المتوسط". 


يذكر إلى أن حزب العمال الكردستاني الذي تصنفه تركيا على قائمة الإرهاب له امتدادات داخل الشمال السوري والعراقي وتهدد تركيا باستمرار بقصف مواقعه والقضاء عليه داخل كل من سوريا والعراق إلا أن الحزب يهدد تركيا برد قوي في قلب الأراضي التركية إذا تجرأت وأقدمت على هذه الخطوة.

المزيد عن: شكل تام تحييد بي كاكا المنظمات الدفاع التركي الإرهابية
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