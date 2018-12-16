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عاجل.. الزمالك يوجه ضربة قوية لـ"الشناوي"

الأحد 16/ديسمبر/2018 - 10:03 م
عاجل.. الزمالك يوجه ضربة قوية لـالشناوي
أحمد الشناوي
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منى العوضي
 
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أكدت تقارير صحفية اليوم الأحد، أن إدارة نادي الزمالك ترفض مسألة التنازل عن شكواها ضد أحمد الشناوي حارس مرمى نادي بيراميدز.

 

وأوضحت التقارير أن هنا بعض من المقربين للحارس الدولي أحمد الشناوي تحدثوا مع إدارة نادي الزمالك من أجل التنازل عن شكواهم ضده بشرط تحمل مالك ناديه رد المبلغ.

 

وأضافت التقارير أن مسؤولي الزمالك رفضوا هذا الخيار وتمسكوا بالحصول على المبلغ قبل التنازل عن الشكوي أو أن يتعهد رئيس ناديه لمسؤولي الزمالك بسداد المبلغ.

 

وكان نادي الزمالك قد قدم شكوى لاتحاد الكرة ضد أحمد الشناوي للحصول على مبلغ 8 مليون جنيه مقابل تجديد تعاقده مع الفريق قبل أن ينتقل بعد ذلك لصفوف نادي بيراميدز.

 

المزيد عن: عاجل رياضة بيراميدز الاهلي الاخبار الرياضية اخبار الرياضة احمد الشناوي
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