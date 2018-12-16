أحمد موسى: "السيسي" الرئيس الأفريقي الوحيد الذي يشارك في المنتدى الأوروبي
الأحد 16/ديسمبر/2018 - 09:57 م
داليا الحسين
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قال الإعلامي أحمد موسى، إنه سيكون هناك قمة ثنائية بين الرئيس عبدالفتاح السيسي ومستشار النمسا سباستيان كورتز للتباحث حول مجمل العلاقات الثنائية خلال زيارته إلى النمسا، منوهًا إلى أن "السيسي" يعد الرئيس الأفريقي الوحيد الذي يشارك في المنتدى الأوروبي.
وأضاف "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، والمذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأحد، أن 52 دولة ستشارك في المنتدى الأفريقي- الأوروبي.
ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، ظهر، الأحد، إلى العاصمة النمساوية فيينا فى زيارة رسمية لمدة 4 أيام، وذلك للمشاركة فى أعمال المنتدى رفيع المستوى بين أفريقيا وأوروبا لتعزيز الشراكة بينهما، غدا الاثنين، حيث تأتى مشاركة الرئيس فى المنتدى، إلى جانب لفيف من الزعماء والقادة الأفارقة والأوروبيين، تلبيةً لدعوة كلٍ من المستشار النمساوى سيباستيان كورتز، الرئيس الحالى للاتحاد الأوروبى والرئيس الرواندى بول كاجامى الرئيس الحالى للاتحاد الأفريقى.
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