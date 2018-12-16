أحمد موسى: "السيسي" الرئيس الأفريقي الوحيد الذي يشارك في المنتدى الأوروبي

قال الإعلامي أحمد موسى، إنه سيكون هناك قمة ثنائية بين الرئيس عبدالفتاح السيسي ومستشار النمسا سباستيان كورتز للتباحث حول مجمل العلاقات الثنائية خلال زيارته إلى النمسا، منوهًا إلى أن "السيسي" يعد الرئيس الأفريقي الوحيد الذي يشارك في المنتدى الأوروبي.





وأضاف "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، والمذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأحد، أن 52 دولة ستشارك في المنتدى الأفريقي- الأوروبي.



