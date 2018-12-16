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"غلاب" تطالب بوضع نظام غذائي صحي لطلاب المدارس والجامعات

الأحد 16/ديسمبر/2018 - 09:55 م
غلاب تطالب بوضع نظام غذائي صحي لطلاب المدارس والجامعات
الدكتورة ريهام غلاب
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هدى عبدالرازق
 
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قالت الدكتورة ريهام غلاب، مدير الحملة القومية للكشف عن فيروس سي والأمراض غير السارية: "طبق السلطة أهم طعام صحي لكل مواطن، ويجب على كل مواطن أن يدخل جسده أكثر من 5 ثمرات يوميًا مثل الطماطم والجرجير والخس والخيار والجزر".

وأضافت في حوارها ببرنامج "رأي عام" على قناة "TeN"، مع عمرو عبد الحميد، أن الموطن عليه تقليل الاعتماد على الأسانسير وقضاء المشاوير برياضة المشي، وحتى الناس غير القادرين أصبحوا يتحركوا بالتوك توك.

وأردفت أن وزير التربية والتعليم طارق شوقي، عليه وضع نظامًا غذائيًا صحيًا للطلاب في المدارس، كما يجب أن يكون الطعام صحيًا في الجامعات والمدن الجامعية.
المزيد عن: غذاء طلاب صحة جامعات تغذية الدكتورة ريهام غلاب اخبار مصر
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