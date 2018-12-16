ضبط 2300 لتر سولار قبل بيعهم بالسوق السوداء في كفر الشيخ
الأحد 16/ديسمبر/2018 - 09:54 م
الفجر
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تمكنت مديرية التموين في كفر الشيخ، برئاسة المهندس عماد حبيب، وكيل وزارة التموين، بالتنسيق مع ضباط مباحث التموين برئاسة المقدم محمد دومة، من ضبط 2300 لتر سولار مدعم قبل بيعه في السوق السوداء.
وضبط شخصن لحجبه مواد بترولية عن التداول، لتحقيق أرباح غير مشروعة، وبحيازتهه 2300 لتر سولار مدعم بكفرالشيخ، وتم تحرير المحضر رقم ٧٢٥ لسنه ٢٠١٨ جنح أمن دوله سيدى سالم ضد" ع.ش" وتم العرض على النيابه المختصة بعد ضبط الكمية وتحريزها.
وضبط شخصن لحجبه مواد بترولية عن التداول، لتحقيق أرباح غير مشروعة، وبحيازتهه 2300 لتر سولار مدعم بكفرالشيخ، وتم تحرير المحضر رقم ٧٢٥ لسنه ٢٠١٨ جنح أمن دوله سيدى سالم ضد" ع.ش" وتم العرض على النيابه المختصة بعد ضبط الكمية وتحريزها.
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