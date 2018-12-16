"الرئاسة": موقف مصر من جميع القضايا الإقليمية ثابت وهو الحفاظ على الدولة الوطنية

عقب السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، على الاتفاق المبدئي الذي حدث في السويد بين الأطراف اليمنية، قائلًا: "إن موقف مصر من جميع القضايا الإقليمية ثابت وهو الحفاظ على الدولة الوطنية ووحدة الأراضي، ومؤسسات الدولة، والتعامل مع الحكومات المركزية والحفاظ على الهوية.





وأضاف "راضي"، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" عبر فضائية "صدي البلد"، اليوم الأحد، أن موقف مصر من جميع القضايا الإقليمية يشمل التعامل مع الجيش الوطني ودعمه وتقويته وعدم التعامل مع اي ميليشا مسلحة، وهذا موقف مصر الثابت تجاة سوريا وليبيا واليمين وغيرها.





وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، أعلن الخميس، أن الأطراف المتحاربة في اليمن اتفقت على وقف إطلاق النار في مدينة الحديدة الاستراتيجية خلال محادثات السويد.





وقال غوتيريس في مؤتمر صحفي شهدته السويد حيث المشاورات القائمة بين وفدي الحكومة اليمنية والمتمردين الحوثيين: "لقد توصلنا إلى اتفاق حول ميناء ومدينة الحديدة سيشهد إعادة انتشار متبادل للقوات ووقف لإطلاق النار على مستوى المحافظة".





وأضاف: "ستلعب الأمم المتحدة دورًا رائدًا في الميناء، وهذا سيسهل وصول المساعدات الإنسانية".





وأشار في نفس الوقت، إلى أن الطرفان توصلا أيضا إلى "تفاهم متبادل لتخفيف الوضع في تعز وأعتقد أن هذا سيؤدي إلى فتح ممرات إنسانية وتسهيل إزالة الألغام".



