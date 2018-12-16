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جودة عبدالخالق عن التعليم في فنلندا: "مفيش سور ولا بوابة للمدرسة"

الأحد 16/ديسمبر/2018 - 10:04 م
جودة عبدالخالق عن التعليم في فنلندا: مفيش سور ولا بوابة للمدرسة
جودة عبدالخالق
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كساب أحمد
 
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قال الدكتور جودة عبد الخالق، وزير التموين الأسبق، إن العالم منشغل بالسعادة الاقتصادية منذ أواخر القرن الماضي، خاصة أن فكرة التركيز على النمو من خلال إنتاج المزيد من السلع والخدمات لم تعد تشبع رغبة الإنسان في تحقيق الذات، وهذا الأمر واضح بشكل كبير في الاحتجاجات التي حدثت في فرنسا.

وتابع "عبد الخالق"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الأحد، أن الإنسان يسعى لتحقيق الذات، وهذا الأمر يغيب في إطار السباق المحمود لتحقيق أعلى دخل وفقًا لآليات السوق.

وأشار إلى أن فنلندا من الدول الأكثر سعادة من الناحية الاقتصادية، وهذا الأمر يرجع إلى أن التعليم في فنلندا
للأطفال أقرب إلى السابق المفتوح، معقبًا: "مدة الدراسة في المدرسة 4 ساعات، ومفيش سور ولا بوابة للمدرسة".

ولفت إلى أن هناك ضرورة لطرق باب السعادة الاقتصادية المرحلة المقبلة في مصر، معقبًا: "ليس بالخبز وحده يحى الإنسان".


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