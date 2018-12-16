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برلمانية: أفريقيا تتوحد على قلب رجل واحد.. و"السيسي" خير ممثل للقارة السمراء

الأحد 16/ديسمبر/2018 - 09:50 م
برلمانية: أفريقيا تتوحد على قلب رجل واحد.. والسيسي خير ممثل للقارة السمراء
السيسي
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كساب أحمد
 
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قالت الدكتورة شيرين فراج، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن توقيت زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى النمسا هام للغاية، خاصة أن الزيارة تتزامن مع انعقاد منتدى أفريقيا أوروبا.

وأضافت عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، خلال حوارها مع الفضائية "المصرية"، مساء الأحد، أن مصر نجحت في مواجهة الهجرة الغير شرعية، وهذا النجاح كان مبهرًا، وهذا من شانه أن يكون له أثر جيد في علاقة مصر بأوروبا الفترة المقبلة.

ولفتت إلى أن سياسة "السيسي" الخارجية تتسم بالتوازن الشديد، لافتة إلى أفريقيا اليوم تتوحد على قلب رجل واحد، والرئيس السيسي خير ممثل للقارة في أوروبا، خاصة أنه يحظى بكل احترام من قادة أوروبا. 

وأشارت إلى أن مصر حققت العديد من الإنجازات المبهرة التي لا تحصى، وهذا يعطي لمصر ثقة على المستوى الخارجي.

ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الأحد، إلى فيينا فى زيارة رسمية لمدة 4 أيام، وذلك للمشاركة فى أعمال المنتدى رفيع المستوى بين أفريقيا وأوروبا لتعزير الشراكة بينهم.

وكان فى استقبال الرئيس السيسى، وزيرة خارجية النمسا كارين كنايسل، وتأتى مشاركة الرئيس في المنتدى، إلى جانب لفيف من الزعماء والقادة الأفارقة والأوروبيين، تلبيةً لدعوة كلٍ من المستشار النمساوي سيباستيان كورتز الرئيس الحالي للاتحاد الأوروبى والرئيس الرواندي بول كاجامي الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقى.

 
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