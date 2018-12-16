"الرئاسة": المسح الطبي الشامل لم يحدث في تاريخ الطب

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قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن مصر تقوم بتنفيذ مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لأكبر مسح طبي في العالم خاص بنحو 50 مليون مواطن، وهذا لم يحدث في تاريخ الطب، وهو مسح طبي شامل ودقيق جدًا، ويختص بفيروس سي، والأمراض السارية السكر والضغط، موضحًا أن أقرب مسح طبي شامل بالعالم للمسح المصري كان في نيجيريا بما يقارب 20 مليون مواطن وكان يخص الإيدز.



وأضاف "راضي"، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" عبر فضائية "صدي البلد"، اليوم الأحد، أن الرئيس السيسي، زار فجر اليوم الكلية الحربية والتقي بطلبة الكلية أثناء تأدية تدريباتهم الصباحية قبل توجهه للنمسا.



وأكد، أن المشاهد الصعبة التى عاشتها مصر منذ عام 2011 تحولت الآن لمشروعات قومية عملاقة، موضحًا أنه سيتم افتتاح المتحف المصري الكبير وهو أكبر متحف في العالم يضم 100 ألف قطعة أثرية، فضلًا عن أنه يتم افتتاح عدد كبير من المدن السكنية في كافة ربوع مصر منها 6 مدن ساحلية ذكية صديقة للبيئة، كما يتم افتتاح أكبر مساحات للمزارع السمكية، وخلال شهر من الآن سيتم افتتاح أكبر كاتدرائية وأكبر جامع بأفريقيا والشرق الأوسط، معقبًا: "نعمل بشكل متوازي حتى نصل لما نحن عليه الآن".



وتابع، أن مصر واجهت تحدي الإرهاب بالتوازي مع اوجه التنمية والمشروعات والنهوض بالدولة من جميع الاتجاهات، مشددًا على أنه لا توجد وزارة أو محافظة في مصر إلا وعجلة التنمية تسير فيها بأسرع ما يمكن، وبمتابعة شخصية من الرئيس السيسي على مدار الساعة.

