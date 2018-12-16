كورة لايف اون لاين ch 1 .. مشاهدة مباراة برشلونة وليفانتي بث مباشر koora online | يلا كورة مباشر HD | كورة اون لاين لايف

أعلن إيرنستو فالفيردي مدرب برشلونة عن تشكيلة الفريق الرسمية لمواجهة مضيفه ليفانتي على ملعب ( سيوتات دي فالنسيا ) في مدينة فالنسيا شرق اسبانيا في المباراة التي تأتي ضمن مباريات الجولة السادسة عشر من الدوري الاسباني.





فريق برشلونة يتواجد في المركز الأول في الترتيب برصيد 31 نقطة بفارق الأهداف عن اشبيلية الثاني الذي فاز اليوم على جيرونا وأتليتكو مدريد الثالث الذي فاز أمس على بلد الوليد، فيما يتواجد فريق ليفانتي في المركز السابع برصيد 22 نقطة.

كورة لايف اون لاين ch 1 .. مشاهدة مباراة برشلونة وليفانتي بث مباشر koora online | يلا كورة مباشر HD | كورة اون لاين لايف

برشلونة يسعى للفوز على ليفانتي لكي يعزز موقعه في الصدارة، ولكي يرد الإعتبار أمام ليفانتي الذي فاز على الفريق الكاتلوني بخماسية في الموسم الماضي، في المقابل فإن ليفانتي لديه فرصة للصعود عدة مراكز لو حقق الفوز.





:: تشكيلة برشلونة الرسمية ::





تير شتيغن





فيرمايلين – لينغليت – بيكيه





البا – فيدال – بوسكيتش – راكيتيتش





ديمبيلي – سواريز – ميسي





دكة البدلاء : سيليسين، ميراندا، دينيس، أرثور، ألينا، كوتينيو، الحدادي … تم إستبعاد سيميدو من القائمة.