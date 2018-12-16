اتفرج HD| كورة اون لاين بث مباشر مباراة برشلونة وليفانتي يلا شوت مجانا| (Barcelona (la liga كورة ستار

مشاهدة ماتش برشلونة اليوم بث مباشر يوتيوب والأن وبعد أن أصبح الفريق الكتالوني برشلونة فى وعي كامل بأنه قد أضاع النقاط وخسر فى جولتين فإنه تدارك نفسه وأصبح الأن صعب المراس فى أى مباراة ولن يتنازل عن النقاط لأى فريق يتواجد امامه إلا فى حالة تواجد اللاعبين فى حالة سيئة سواء بدنية أو نفسية أو أى شىء من هذا القبيل لكن بكل تأكيد ستكون مباراة اليوم قوية دون شك لأن الفريقين لديهم طموح كبير مشاهدة لعبة ماتش البرسا برشلونة ضد امام ليفانتى بالدورى الاسباني بث لايف حي.





كورة لايف مشاهدة مباراة ليفانتى وبرشلونة بث مباشر لكن أحدهما يملك طموح التتويج والأخر البقاء ضمن الخمس مراكز الأولى من أجل نيل شرف التواجد الأوروبى سواء دورى الأبطال أو الدورى الأوروبى ومن الجدير بالذكر أيضا أن فريق برشلونة سيتلاقى مع ليفانتى فى ثلاثة مباريات بعد هذه حيث إثنين فى الكأس والأخرى بالدور الثانى.

اتفرج HD| كورة اون لاين بث مباشر مباراة برشلونة وليفانتي يلا شوت مجانا| (Barcelona (la liga كورة ستار





لذا فإن الفريقين سيحفظوا طريقة لعب بعضهم البعض وسيتفوق أحدهما على الأخر وستُرد إليه فى إحدى هذه المباريات لكن بتواجد المباراة اليوم على ملعب سيوتات دي فالنسيا فإنه قد يكون هناك معجزة لفريق ليفانتى ويفز بالمباراة ويحصد النقاط التى ستُمكنه من عبور هذا المركز ويتفوق على خيتافى وألافيس فى حالة خسارة ألافيس فى لقاءه بهذه الجولة.





لذا فإنه سيقفز مركزين فتكون طموح اللاعبين وحماستهم شديدة فى الوقت الحالى لذا فإن برشلونة قد استعد لهذه المباراة بقائمة ضمت كلا من شتيجن وسليسين فى حراسة المرمى يليهم سيميدو وبيكية وفيرمايلين وجوردى ألبا ولينجليت وفيدال فى الدفاع يتواجد امامهم فى الوسط كلا من دينيس سواريز وراكيتيتش وبوسكيتس وميراندا بينما فى الخط الأمامى كلا من سواريز وميسى وأرثر وديمبلى ومنير حدادى.

موعد مشاهدة مباراة برشلونة وليفانتى

سيكون توقيت مشاهدة مباراة البرسا وليفانتى اليوم الأحد "16/12/2018" فى تمام الساعة "21:45" العاشرة إلا ربع مساءا بتوقيت القاهرة وبتوقيت السعودية فى تمام الساعة "22:45".

مشاهدة مباراة برشلونة وليفانتى

اتفرج HD| كورة اون لاين بث مباشر مباراة برشلونة وليفانتي يلا شوت مجانا| (Barcelona (la liga كورة ستار























