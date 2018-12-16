برشلونة لايف .. مشاهدة مباراة برشلونة وليفانتي اليوم مباشر .. يلا شوت برشلونة بث مباشر .. رابط مباراة برشلونة الآن

أعلن المدرب الإسباني "إرنستو فالفيردي" المدير الفني لنادي برشلونة، تشكيل فريقه الرسمي، لمباراة ليفانتي في الليجا الإسبانية.





ويحل النادي الكتالوني ضيفًا على ليفانتي، في تمام الساعة العاشرة إلا ربع على ملعب "سيوداد دي فالنسيا"، ضمن لقاءات الجولة السادسة عشر من الدوري الإسباني.

برشلونة لايف .. مشاهدة مباراة برشلونة وليفانتي اليوم مباشر .. يلا شوت برشلونة بث مباشر .. رابط مباراة برشلونة الآن

وجاء تشكيل برشلونة كالتالي:





حراسة المرمى: تير شتيجن.





خط الدفاع: فيرمايلين، لينجليت، بيكيه، جوردي ألبا.





خط الوسط: راكيتيتش، بوسكيتس، فيدال.





خط الهجوم: ميسي، سواريز، عثمان ديمبلي.