ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

بيان "مانديلا" ليبيا: 90 % اختاروا سيف القذافي رئيسا للبلاد

الأحد 16/ديسمبر/2018 - 08:49 م
بيان مانديلا ليبيا: 90 % اختاروا سيف القذافي رئيسا للبلاد
سيف الاسلام القذافي
طباعة
Advertisements
وكالات
 
Advertisements

أصدرت حركة مانديلا ليبيا بيانا بشأن منصب الرئيس في ليبيا.


وقالت الحركة إن 90 % من المشاركين في التصويت على سؤالها "هل تؤيد المهندس سيف الاسلام القذافي رئيسا لإعادة بناء الدولة واستكمال مشاريع ليبيا الغد؟"، اختاروا تأييد سيف الإسلام القذافي رئيسا لإعادة بناء الدولة واستكمال المشاريع في ليبيا"، حسب الموقع  الرسمي للحراك.


وشارك في الاستفتاء، بحسب البيان، 71065 شخصا، وصوت ما نسبته 91.64 % لصالح سيف الإسلام، وصوت بـ"لا" ما نسبته 8.36 من المشاركين.


وأعلن محمد الغدي، منسق الفريق السياسي لسيف الإسلام القذافي من قبل، أن سيف الإسلام، نجل الزعيم الليبي السابق معمر القذافي، لم يعلن رسميا حتى اللحظة ترشحه لمنصب الرئاسة، أو لأي منصب سياس آخر في ليبيا. وقال: "سيف الإسلام لم يعلن بشكل رسمي ترشحه للرئاسة، أو لأي منصب سياسي حتى هذه اللحظة".كان الإعلامي الليبي باسم الصول، المتحدث بإسم عائلة الرئيس الراحل، معمر القذافي، قال، في تصريحات خاصة له، مؤخرا: "لا يوجد شك في ترشح المهندس سيف الإسلام لمنصب رئيس ليبيا، فهو أمر مؤكد ومحسوم، قائلا: إن "سيف الإسلام مرشح لرئاسة ليبيا وهذا أمر لا جدال فيه".


يذكر أن سيف الإسلام القذافي لم يظهر إلى العلن منذ أن أعلن عن إطلاق سراحه من سجنه في مدينة الزنتان، جنوب مدينة طرابلس في يونيو 2017، حيث كان معتقلا منذ الإطاحة بنظام والده الراحل معمر القذافي عام 2011.

المزيد عن: ليبيا سيف الاسلام القذافي رئيس بيان اختيار
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
‎الفجر الفني‎
استطلاع رأي
هل تتوقع سيطرة الحكومة على الأسعار في الأيام المقبلة؟
تصويت
الأكثر قراءة
Advertisements
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي الممتاز
ساوثهامتون
3
x
15:30
2
آرسنال
برايتون
1
x
15:30
2
تشيلسي
ليفربول
3
x
18:00
1
مانشستر يونايتد
الدوري الإسباني
إشبيلية
2
x
13:00
0
جيرونا
إسبانيول
1
x
17:15
3
ريال بيتيس
ليفانتي
x
21:45
برشلونة
الدوري الإيطالي
كالياري
0
x
19:00
0
نابولي
روما
x
21:30
جنوى
الدوري الألماني
لايبزيج
4
x
16:30
1
ماينز 05
آينتراخت فرانكفورت
1
x
19:00
0
باير ليفركوزن
دوري أبطال أفريقيا 2019
فيتا كلوب - جمهورية الكونجو
4
x
15:30
1
بانتو - ليسوثو
الإسماعيلي - مصر
2
x
17:00
0
كوتون سبورت اف سي - الكاميرون
الأهلي بنغازي - ليبيا
0
x
17:00
0
ماميلودي صن داونز - جنوب أفريقيا
مازيمبي - جمهورية الكونجو
1
x
17:30
0
زيسكو يونايتد - زامبيا
النادي الإفريقي - تونس
3
x
18:00
1
الهلال - السودان
كأس الكونفيدرالية الأفريقية
الرجاء الرياضي - المغرب
2
x
18:00
0
سيركل مبيري سبورتيف - الجابون
الدوري الفرنسي الدرجة الأولى
ليون
x
22:00
موناكو
نيم أولمبيك
2
x
16:00
3
ليل