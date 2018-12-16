يلا شوت برشلونة .. مشاهدة مباراة برشلونة وليفانتي اليوم مباشر بدون تقطيع | Barcelona vs Levante | رابط جديد

يستهدف فريق برشلونة تعزيز صدارة الدورى الإسبانى، عندما يحل ضيفا ثقيلا اليوم على ليفانتى بملعب “سيوداد دي فالنسيا”، وذلك ضمن منافسات الجولة 16 من الدوري الإسباني 2018-2019.





مشاهدة مباراة برشلونة وليفانتي بث مباشر 16-12-2018 الدوري الاسباني





وتقام المباراة بين ليفانتي ضد برشلونة فى تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساء بتوقيت القاهرة، وتذاع على قناة beIN SPORTS HD 3.

يلا شوت برشلونة .. مشاهدة مباراة برشلونة وليفانتي اليوم مباشر بدون تقطيع | Barcelona vs Levante | رابط جديد

مشاهدة مباراة برشلونة وليفانتي بث مباشر 16-12-2018 الدوري الاسباني

يدخل برشلونة المباراة متصدرا جدول الترتيب برصيد 31 نقطة، بفارق الأهداف عن أتلتيكو مدريد الذى حقق فوزا صعبا بالأمس على بلد الوليد 3-2 .





مشاهدة مباراة برشلونة وليفانتي بث مباشر 16-12-2018 الدوري الاسباني





ونجح البارسا فى تحقيق الانتصار خلال 9 مباريات، وتعادل فى أربعة، وتلقى هزيمتين، خلال الـ15 مباراة التى خاضها فى الدورى هذا الموسم، ويسعى البلوجرانا للحفاظ على الفارق مع أتلتيكو مدريد إلى 3 نقاط.

يلا شوت برشلونة .. مشاهدة مباراة برشلونة وليفانتي اليوم مباشر بدون تقطيع | Barcelona vs Levante | رابط جديد

مشاهدة مباراة برشلونة وليفانتي بث مباشر 16-12-2018 الدوري الاسباني





فى المقابل فإن ليفانتي يعيش انتعاشة كبيرة جعلته يحتل المركز السابع برصيد 22 نقطة بفارق اأاهداف عن ريال بيتيس صاحب المركز الثامن.





مشاهدة مباراة برشلونة وليفانتي بث مباشر 16-12-2018 الدوري الاسباني

يلا شوت برشلونة .. مشاهدة مباراة برشلونة وليفانتي اليوم مباشر بدون تقطيع | Barcelona vs Levante | رابط جديد

تشكيل برشلونة المتوقع ضد ليفانتي





حراسة المرمى: تير شتيجن





الدفاع: جوردي ألبا – لينجليه – جيرارد بيكيه – نيلسون سيميدو





الوسط: آرتورو فيدال – سيرجيو بوسكيتس – إيفان راكيتيتش





الهجوم: فيليب كوتينيو – ليونيل ميسي – عثمان ديمبيلي





مشاهدة مباراة برشلونة وليفانتي بث مباشر 16-12-2018 الدوري الاسباني





المباراة: برشلونة X ليفانتي





الملعب: ملعب سيوداد دي فالنسيا





الموعد: اليوم الأحد 16-12-2018 الساعة العاشرة إلا ربع مساء بتوقيت القاهرة الحادية عشر إلا ربع مساء بتوقيت مكة المكرمة.





القناة الناقلة: beIN SPORTS HD 3