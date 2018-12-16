كورة Barcelona HD يلا شوت | مشاهدة مباراة برشلونة وليفانتي بث مباشر يلا شوت | مشاهدة مباراة برشلونة وليفانتي

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ميسي يستهدف رقما قياسيا جديدا فى مباراة ليفانتى ضد برشلونة

يتساوى ليونيل ميسي نجم فريق برشلونة الإسبانى مع تشافى هيرنانديز نجم خط وسط الفريق السابق فى قائمة أكثر اللاعبين تحقيقاً للانتصارات مع البارسا فى تاريخ الليجا بـ322 فوزاً، وبإمكانه الانفراد بهذا الرقم ليصبح أكثر لاعبى البلوجرانا فوزاً فى المسابقة المحلية، فى حال الفوز على ليفانتى.

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ويتصدر الأرجنتينى ليونيل ميسي نجم فريق برشلونة الإسبانى قائمة هدافى الليجا برصيد 11 هدفاً بالتساوى مع كريستيان ستوانى لاعب جيرونا.





ميسى يتصدر قائمة برشلونة للقاء ليفانتى

يستعد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لقيادة فريقه برشلونة فى مواجهة مضيفه فريق ليفانتى، ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من الدورى الإسبانى.





وكشف إرنستو فالفيردى، المدير الفنى لفريق برشلونة، عن القائمة التى سيخوض بها مواجهة مضيفه فريق ليفانتى فى العاشرة إلا الربع مساء اليوم، الأحد، على ملعب "سيوداد دى فالنسيا"، فى الجولة 16 من الليجا.

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ويتصدر النجم الأرجنتيني ميسي صدارة هدافى الدوري الإسبانى هذا الموسم برصيد 11 هدفا بالتساوى مع المهاجم الأوروجويانى كريستيان ستوانى لاعب فريق جيرونا.





وكان ميسي قد سجل ثنائية فى شباك إسبانيول بديربى كتالونيا خلال لقاء الجولة الماضية التى انتهت بفوز الفريق الكتالونى برباعية نظيفة.

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وجاءت قائمة برشلونة على النحو التالى:





حراسة المرمى: تير شتيجن ، سيليسن





الدفاع: سيميدو ، بيكيه ، ألبا ، لينجليت ، فيرمايلن ، ميراندا





الوسط: راكيتيتش ، أرثر ، بوسكيتس ، إلينا ، فيدال ، دينيس سواريز





الهجوم: كوتينيو ، ديمبلى ، منير الحدادى ، ميسي ، لويس سواريز