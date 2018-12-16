مقتل مسلحين حوثيين في محاولة تسلل حوثية إلى رازح

قتل عدد من عناصر ميليشيات الحوثي الانقلابية، اليوم الأحد، في مواجهات مع قوات الجيش الوطني في مديرية رازح شمالي محافظة صعدة.







واندلعت المواجهات أثناء محاولة الميليشيا التسلل إلى مواقع في جبل الازهور بمديرية رازح، وفق ما نقل موقع الجيش اليمني سبتمبر نت، اليوم الأحد.







وأحبط الجيش محاولة المليشيا، وأجبرها على التراجع، بعد أن كبدها قتلى وجرحى.