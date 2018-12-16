مقتل مسلحين حوثيين في محاولة تسلل حوثية إلى رازح
الأحد 16/ديسمبر/2018 - 08:43 م
وكالات
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قتل عدد من عناصر ميليشيات الحوثي الانقلابية، اليوم الأحد، في مواجهات مع قوات الجيش الوطني في مديرية رازح شمالي محافظة صعدة.
واندلعت المواجهات أثناء محاولة الميليشيا التسلل إلى مواقع في جبل الازهور بمديرية رازح، وفق ما نقل موقع الجيش اليمني سبتمبر نت، اليوم الأحد.
وأحبط الجيش محاولة المليشيا، وأجبرها على التراجع، بعد أن كبدها قتلى وجرحى.
وعلى صعيد متصل، شنت مقاتلات تحالف دعم الشرعية، اليوم الأحد، غارات جوية عدة استهدفت مواقع الميليشيات وتعزيزاتها، في المديرية ذاتها.
واندلعت المواجهات أثناء محاولة الميليشيا التسلل إلى مواقع في جبل الازهور بمديرية رازح، وفق ما نقل موقع الجيش اليمني سبتمبر نت، اليوم الأحد.
وأحبط الجيش محاولة المليشيا، وأجبرها على التراجع، بعد أن كبدها قتلى وجرحى.
وعلى صعيد متصل، شنت مقاتلات تحالف دعم الشرعية، اليوم الأحد، غارات جوية عدة استهدفت مواقع الميليشيات وتعزيزاتها، في المديرية ذاتها.
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