ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

مقتل مسلحين حوثيين في محاولة تسلل حوثية إلى رازح

الأحد 16/ديسمبر/2018 - 08:43 م
مقتل مسلحين حوثيين في محاولة تسلل حوثية إلى رازح
طباعة
Advertisements
وكالات
 
Advertisements
قتل عدد من عناصر ميليشيات الحوثي الانقلابية، اليوم الأحد، في مواجهات مع قوات الجيش الوطني في مديرية رازح شمالي محافظة صعدة.



واندلعت المواجهات أثناء محاولة الميليشيا التسلل إلى مواقع في جبل الازهور بمديرية رازح، وفق ما نقل موقع الجيش اليمني سبتمبر نت، اليوم الأحد.



وأحبط الجيش محاولة المليشيا، وأجبرها على التراجع، بعد أن كبدها قتلى وجرحى. 



وعلى صعيد متصل، شنت مقاتلات تحالف دعم الشرعية، اليوم الأحد، غارات جوية عدة استهدفت مواقع الميليشيات وتعزيزاتها، في المديرية ذاتها.
المزيد عن: مقتل مسلحين رزاح حوثيين تسلل اليمن
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
‎Elfagr Sport - الفجر الرياضي‎
استطلاع رأي
هل تتوقع سيطرة الحكومة على الأسعار في الأيام المقبلة؟
تصويت
الأكثر قراءة
Advertisements
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي الممتاز
ساوثهامتون
3
x
15:30
2
آرسنال
برايتون
1
x
15:30
2
تشيلسي
ليفربول
3
x
18:00
1
مانشستر يونايتد
الدوري الإسباني
إشبيلية
2
x
13:00
0
جيرونا
إسبانيول
1
x
17:15
3
ريال بيتيس
ليفانتي
x
21:45
برشلونة
الدوري الإيطالي
كالياري
0
x
19:00
0
نابولي
روما
x
21:30
جنوى
الدوري الألماني
لايبزيج
4
x
16:30
1
ماينز 05
آينتراخت فرانكفورت
1
x
19:00
0
باير ليفركوزن
دوري أبطال أفريقيا 2019
فيتا كلوب - جمهورية الكونجو
4
x
15:30
1
بانتو - ليسوثو
الإسماعيلي - مصر
2
x
17:00
0
كوتون سبورت اف سي - الكاميرون
الأهلي بنغازي - ليبيا
0
x
17:00
0
ماميلودي صن داونز - جنوب أفريقيا
مازيمبي - جمهورية الكونجو
1
x
17:30
0
زيسكو يونايتد - زامبيا
النادي الإفريقي - تونس
3
x
18:00
1
الهلال - السودان
كأس الكونفيدرالية الأفريقية
الرجاء الرياضي - المغرب
2
x
18:00
0
سيركل مبيري سبورتيف - الجابون
الدوري الفرنسي الدرجة الأولى
ليون
x
22:00
موناكو
نيم أولمبيك
2
x
16:00
3
ليل