وزير الأوقاف يعتمد انطلاق فعاليات الفوج السادس لمركز أبي بكر الصديق التثقيفي بالإسكندرية

اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، انطلاق فعاليات الفوج السادس لمركز أبي بكر الصديق التثقيفي بمدينة الإسكندرية، والذي يستضيف الأئمة من يوم السبت الموافق 22 ديسمبر حتى الثلاثاء 25 ديسمبر، حيث يتضمن البرنامج التدريبي للمعسكر جوانب علمية وثقافية وأخرى لزيارة المعالم السياحية والأثرية بالمحافظة.





وأكدت الوزارة أنها تسعى من خلال هذه المعسكرات إلى رفع المستوى العلمي والمهاري لمعالجة القضايا المجتمعية برؤية علمية شرعية منضبطة تتفق ومقاصد الشريعة الإسلامية السمحة.



