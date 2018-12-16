كورة لايف .. مشاهدة مباراة برشلونة وليفانتي (ليونيل ميسي) بث مباشر اليوم .. koora live
الأحد 16/ديسمبر/2018 - 08:43 م
عمرو عادل
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كورة لايف .. مشاهدة مباراة برشلونة وليفانتي (ليونيل ميسي) بث مباشر اليوم .. koora liveيخوض الكرواتى إيفان راكيتتش، نجم خط وسط فريق برشلونة ، مباراة خاصة ضد ليفانتى فى العاشرة إلا الربع مساء اليوم، الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ16 بمسابقة الدورى الإسبانى على ملعب "سيوداد دى فالنسيا".
وأشارت صحيفة "موندو ديبورتيفو"الكتالونية إلى أن إيفان راكيتتش سيصل للمباراة الـ150 بالدورى الإسبانى مع برشلونة، حال مشاركته رسمياً ضد ليفانتى مساء اليوم، فى الجولة الـ16 من مسابقة الليجا.
كورة لايف .. مشاهدة مباراة برشلونة وليفانتي (ليونيل ميسي) بث مباشر اليوم .. koora live
كما سيحتفل النجم الكرواتى اليوم ضد ليفانتى بملعب "سيوتات دي فالنسيا" بذكرى أول أهدافه مع برشلونة حينما شارك مع برشلونة ضد الأول فى المباراة التى انتهت بفوز البلوجرانا 5-0 ضمن منافسات الجولة الرابعة لليجا بموسم 2014/2015.
برشلونة يستهدف تعزيز صدارة الدورى الإسبانى أمام ليفانتى
يستهدف فريق برشلونة تعزيز صدارة الدورى الإسبانى، عندما يحل ضيفا ثقيلا اليوم على ليفانتى بملعب "سيوداد دى فالنسيا"، ضمن منافسات الجولة 16 من الدورى الإسبانى 2018-2019.
كورة لايف .. مشاهدة مباراة برشلونة وليفانتي (ليونيل ميسي) بث مباشر اليوم .. koora live
وتقام مباراة ليفانتي ضد برشلونة فى تمام العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، وتذاع على قناة beIN SPORTS HD 3.
يدخل برشلونة المباراة متصدرا جدول الترتيب برصيد 31 نقطة، بفارق الأهداف عن أتلتيكو مدريد الذى حقق فوزا صعبا بالأمس على بلد الوليد 3-2 .
ونجح البارسا فى تحقيق الانتصار خلال 9 مباريات، وتعادل فى أربعة، وتلقى هزيمتين، خلال الـ15 مباراة التى خاضها فى الدورى هذا الموسم، ويسعى البلوجرانا للحفاظ على الفارق مع أتلتيكو مدريد إلى 3 نقاط.
فى المقابل فإن ليفانتي يعيش انتعاشة كبيرة جعلته يحتل المركز السابع برصيد 22 نقطة بفارق اأاهداف عن ريال بيتيس صاحب المركز الثامن.
كورة لايف .. مشاهدة مباراة برشلونة وليفانتي (ليونيل ميسي) بث مباشر اليوم .. koora live
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