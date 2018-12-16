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مدرسة سانت فاطيما تستضيف أطفال بلامأوي بحضور أسر شهداء الأمن المركزي (صور)

الأحد 16/ديسمبر/2018 - 08:45 م
مدرسة سانت فاطيما تستضيف أطفال بلامأوي بحضور أسر شهداء الأمن المركزي (صور)
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آيات عامر
 
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استضافت مدرسة سانت فاطيما للغات بالعباسية، 30 ابن وابنة من مؤسسات الرعاية الاجتماعية التابعة للبرنامج القومي لحماية الأطفال بلامأوي والذي تنفذه وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع صندوق تحيا مصر وذلك لقضاء يوم ترفيهي مع طلاب المدرسة وطبقاً لمبادرة كلنا واحد.
 
تضمن اليوم عدد من الفقرات الغنائية قدمها طلاب المدرسة ترحيبا بالأبناء كما تم عرض مسرحية علمونا صح  كما قدم المطرب أحمد عبية فقرة غنائية، وتم تقديم مسرحية زبائن جهنم  بالاضافة لورش عمل وحفل سمر ومسابقات ترفيهية.

كما قدم أبناء مؤسسات الرعاية الاجتماعية (فتيات العجوزة- الحرية – ضيافة القبة) فقرة غنائية تعبيراً عن شكرهم وامتنانهم عن تنظيم المدرسة لمثل هذا اليوم.

ثم قامت إدارة المدرسة بتوزيع الهدايا علي الابناء وتسليم الدروع علي القيادات ، كما قررت ادارة المدرسة في تقليد جديد ان يكون هذا اليوم من كل عام احتفالا بالاطفال بلامأوي.

شارك في اليوم سوزان فوزي مديرة والعميد ايمن سعد نائب رئيس قطاع الامن المركزي العميد مازن عبد الشافي مأمور قسم الوايلي والعميد عمرو فكري رئيس حي الوايلي وعدد من اسر شهداء ضباط الامن المركزي وعدد من ضباط الامن المركزي.
مدرسة سانت فاطيما تستضيف أطفال بلامأوي بحضور أسر شهداء الأمن المركزي (صور)
مدرسة سانت فاطيما تستضيف أطفال بلامأوي بحضور أسر شهداء الأمن المركزي (صور)
مدرسة سانت فاطيما تستضيف أطفال بلامأوي بحضور أسر شهداء الأمن المركزي (صور)
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