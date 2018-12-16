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الزمالك يحسم الجدل حول خطف صفقة الأهلي المنتظرة

الأحد 16/ديسمبر/2018 - 08:40 م
الزمالك يحسم الجدل حول خطف صفقة الأهلي المنتظرة
الاهلي والزمالك
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الفجر الرياضي
 
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أكد أمير مرتضى المشرف على الكرة بنادي الزمالك، على أن فريقه يسعى لعقد صفقات قوية خلال الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأضاف أمير مرتضى خلال تصريحات تليفزيونية، أنه سوف يجتمع بالسويسرى جروس المدير الفنى للفريق لمعرفة الترشيحات التى يريد التعاقد معاها خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة بعد عرضها على مجلس إدارة النادى.

وأشار أمير مرتضى، أن الزمالك لديه الإمكانيات المادية والتفاوضية التى تمكنه من التعاقد مع أكبر اللاعبين خلال هذه الفترة.

وعلق المشرف على الكرة بنادى الزمالك عن الحديث بالتفاوض مع أحمد حجازى لاعب وست بروميتش الإنجليزى قائلاً:"أى لاعب يجى الزمالك عادى".

وكان تقارير صحفية ربطت انتقال أحمد حجازي لاعب ويست بروميتش الإنجليزي، إلى نادي الزمالك، خلال الانتقالات الشتوية.
المزيد عن: كورة كرة رياضة الزمالك الاهلي احمد حجازي
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