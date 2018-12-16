يلا شوت | Yalla Shoot | مشاهدة مباراة برشلونة وليفانتي بث مباشر | يلا شووت | يلاشوت | بث حي HD

وتقام المباراة بين ليفانتي ضد برشلونة فى تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساء بتوقيت القاهرة، وتذاع على قناة beIN SPORTS HD 3.

يلا شوت | Yalla Shoot | مشاهدة مباراة برشلونة وليفانتي بث مباشر | يلا شووت | يلاشوت | بث حي HD

برشلونة يستهدف تعزيز الصدارة

يدخل برشلونة المباراة متصدرا جدول الترتيب برصيد 31 نقطة، بفارق الأهداف عن أتلتيكو مدريد الذى حقق فوزا صعبا بالأمس على بلد الوليد 3-2 .





ونجح البارسا فى تحقيق الانتصار خلال 9 مباريات، وتعادل فى أربعة، وتلقى هزيمتين، خلال الـ15 مباراة التى خاضها فى الدورى هذا الموسم، ويسعى البلوجرانا للحفاظ على الفارق مع أتلتيكو مدريد إلى 3 نقاط.

يلا شوت | Yalla Shoot | مشاهدة مباراة برشلونة وليفانتي بث مباشر | يلا شووت | يلاشوت | بث حي HD

فى المقابل فإن ليفانتي يعيش انتعاشة كبيرة جعلته يحتل المركز السابع برصيد 22 نقطة بفارق اأاهداف عن ريال بيتيس صاحب المركز الثامن.



