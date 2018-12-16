يلا شوت | Yalla Shoot | مشاهدة مباراة برشلونة وليفانتي بث مباشر | يلا شووت | يلاشوت | بث حي HD
الأحد 16/ديسمبر/2018 - 08:39 م
عمرو عادل
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يلا شوت | Yalla Shoot | مشاهدة مباراة برشلونة وليفانتي بث مباشر | يلا شووت | يلاشوت | بث حي HDيستهدف فريق برشلونة تعزيز صدارة الدورى الإسبانى، عندما يحل ضيفا ثقيلا اليوم على ليفانتى بملعب "سيوداد دي فالنسيا"، وذلك ضمن منافسات الجولة 16 من الدوري الإسباني 2018-2019.
وتقام المباراة بين ليفانتي ضد برشلونة فى تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساء بتوقيت القاهرة، وتذاع على قناة beIN SPORTS HD 3.
يلا شوت | Yalla Shoot | مشاهدة مباراة برشلونة وليفانتي بث مباشر | يلا شووت | يلاشوت | بث حي HD
برشلونة يستهدف تعزيز الصدارة
يدخل برشلونة المباراة متصدرا جدول الترتيب برصيد 31 نقطة، بفارق الأهداف عن أتلتيكو مدريد الذى حقق فوزا صعبا بالأمس على بلد الوليد 3-2 .
ونجح البارسا فى تحقيق الانتصار خلال 9 مباريات، وتعادل فى أربعة، وتلقى هزيمتين، خلال الـ15 مباراة التى خاضها فى الدورى هذا الموسم، ويسعى البلوجرانا للحفاظ على الفارق مع أتلتيكو مدريد إلى 3 نقاط.
يلا شوت | Yalla Shoot | مشاهدة مباراة برشلونة وليفانتي بث مباشر | يلا شووت | يلاشوت | بث حي HD
فى المقابل فإن ليفانتي يعيش انتعاشة كبيرة جعلته يحتل المركز السابع برصيد 22 نقطة بفارق اأاهداف عن ريال بيتيس صاحب المركز الثامن.
حراسة المرمى: تير شتيجن
الدفاع: جوردي ألبا - لينجليه - جيرارد بيكيه - نيلسون سيميدو
الوسط: آرتورو فيدال - سيرجيو بوسكيتس - إيفان راكيتيتش
الهجوم: فيليب كوتينيو - ليونيل ميسي - عثمان ديمبيلي
يلا شوت | Yalla Shoot | مشاهدة مباراة برشلونة وليفانتي بث مباشر | يلا شووت | يلاشوت | بث حي HD
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