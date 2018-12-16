الإسماعيلي يكشف عن حجم إصابة نادر رمضان

يغيب نادر رمضان لاعب خط وسط الإسماعيلي، عن رحلة فريقه إلى الكاميرون بعد إصابته بجذع فى الرباط الأمامى للركبة.

جاءت هذه الإصابة خلال مشاركته فى مباراة فريقه ضد القطن الكاميرونى التى أقيمت مساء الأحد على ملعب الإسماعيلية الرياضى.

ويبدأ الدراويش رحلته إلى الكاميرون فجر الثلاثاء، لأداء لقاء الإياب أمام القطن ضمن منافسات الدور التمهيدى الثانى بدورى أبطال أفريقيا.

وأستطاع الفريق أن يقطع شوطًا كبيرًا فى الصعود إلى دور المجموعات بعدما فاز بهدفين نظيفين فى المواجهة الأولى أحرزهما باهر المحمدى وكريم بامبو.