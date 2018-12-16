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التحالف العربي: إصدار 157 تصريحاً للقوافل في اليمن خلال 3 أيام

الأحد 16/ديسمبر/2018 - 08:39 م
التحالف العربي: إصدار 157 تصريحاً للقوافل في اليمن خلال 3 أيام
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وكالات
 
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قال تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الأحد، إنه تم إصدار 157 تصريحا جويا وبريا وحماية للقوافل في اليمن خلال 3 أيام.

 

وأعلن التحالف، اليوم الأحد، إصدار 19 تصريحا لسفن متجهة للموانئ اليمنية، كما تم إصدار 12 تصريحا جويا، و16 لسفن تحمل مساعدات لليمنيين.

 

وأضاف التحالف في بيان له أن السفن المصرح بها للوصول إلى الموانئ اليمنية تحمل مشتقات نفطية ومواد غذائية وطبية.

 

ولفت إلى أنه تم إصدار 23 تصريحا جويا وتصريحين بريين، و103 تصاريح لحماية القوافل، وأن هناك 5 سفن أخرى تنتظر دخول ميناء الحديدة منذ أسبوع.

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